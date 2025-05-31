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聚焦新能源多领域安全 2025新能源安全技术会议召开

2025年05月31日09:36 | 来源：光明日报
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原标题：首届2025新能源安全技术会议在京举行

近日，由清华大学车辆与运载学院、国家市场监督管理总局重点实验室（储能与动力电池安全）主办的2025新能源安全技术会议在清华大学举行。会议由英国皇家工程院院士、英国萨里大学教授温晓玲，清华大学教授欧阳明高共同担任大会主席，来自各界的四百余位专家学者、研究机构代表以及企业高层参加。

与会专家围绕新能源多领域安全前沿议题展开专业技术研讨，聚焦消防科技前沿与公共安全科技、新能源安全研究、氢安全研究、氢能制备储运加注及安全技术、全球氢气管道发展及高压气相氢脆防护挑战、打造光储氢智慧能源解决方案守护全球能源安全、钢制压力容器与管道常温储运氢的氢脆敏感性试验研究、动力与储能电池安全技术的创新与实践、动力电池安全技术革新和产业化挑战、锂电池热失控预警及防控关键技术研究、电化学储能安全的挑战与思考、我国电化学储能安全发展与标准体系、能源转型中的主体能源安全与发展等角度，提出技术创新思路。

会议同期还举办了电池安全、新能源交叉融合应用安全、氢安全、光伏安全四场专题论坛，探讨四大关键议题：“新能源电池安全技术的创新与实践”，“新能源与传统能源交叉融合多场景应用安全”，“氢能安全技术的关键挑战与解决方案”，“能源转型中的光伏安全：风险、标准与创新方案”。

据悉，本次会议是清华大学车辆与运载学院新能源动力系统团队创办的新能源科学系列会议之一，新能源科学系列会议旨在开辟新能源科学与新兴领域交叉融合新途径，推动学术创新、技术突破与产业应用进程。2025新能源安全技术会议致力于构筑新能源安全技术高端学术对话平台，推动基础研究与应用技术融合。（肖春芳）

(责编：王连香、申佳平)
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