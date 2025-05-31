原标题：浙江发布政策智力金融支持包 赋能科技型企业家发展

5月30日，2025全国科技工作者日浙江(杭州)主场活动在杭州举行，现场揭牌浙江省科技型企业家联合会，并发布针对科技型企业家培育、赋能的政策支持包、智力支持包、金融支持包。

在政策支持包方面，位于杭州市萧山区的浙江省科技型企业家集聚区将对新认定为国家级、省级制造业创新中心，给予一次性2000万元、1000万元激励；推出“安心宝”服务，建立多方风险共担机制，设立首期1亿元“科创风险池”；举办“科学家创业营”，首期招收100位学员，面向有创业意愿的科学家和初创科技型企业负责人提供高品质、实战型的长期、免费创业陪跑服务。

同时，位于杭州市余杭区的浙江省科学企业家创新园对海内外顶尖人才领衔的未来产业创新创业项目，给予最高1亿元资金支持。海内外高层次人才领衔的创新创业项目，可享受三年最高1200万元研发补助，最高300万元工作场所租金补助，最高1000万元天使引导基金资助。该创新园还提供贷款贴息资助、服务券等补助。

金融支持包则涵盖拓展企业融资渠道、制定专属科技信贷产品、提供特色增值服务、创新金融服务模式、建立资本市场服务团。例如浙江为科技型企业家创业、发展等提供股权融资服务，设立首期2亿元的专项基金，通过尽调审核给予科技型企业家及入库人选单笔不高于2000万元的股权融资支持，成熟期项目可适当放宽融资支持额度。

在智力支持方面，该省计划持续导入院士专家高端智力资源，支持有条件的企业建立院士工作站、专家工作站和博士创新站等，并根据企业具体需求，对接浙江省未来产业专家组等资源，开展对接合作和指导服务。

此外，活动现场发布10名2025浙江省科学企业家、10名2025浙江省青年科学企业家名单。

据悉，浙江省于2024年首次推出科技型企业家推荐计划，是国内首次在省级层面为科技型企业家制定选育方案，旨在选育一批懂科学、有能力、具备国际化视野的创新创业者。2025科技型企业家选育工作自3月份启动以来，受到社会广泛关注，共有416名企业家参与报名遴选。选育工作在遴选出本年度10名科学企业家、10名青年科学企业家的同时，推选出了100名科技型企业家、100名青年科技型企业家，并建立千人级动态人才库。(鲍梦妮 陈可欣)

(责编：王连香、申佳平)

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