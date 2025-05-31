原标题：市场监管总局：截至目前我国共实施儿童用品召回2454次

中新网5月30日电 据“市说新语”微信公众号消息，5月29日，在市场监管总局指导下，第十六届“守护儿童安全 远离产品伤害——儿童用品安全行”主题宣传暨东北三省消费品召回协作活动在辽宁省大连市举行。

活动上，市场监管总局通报了全国儿童用品缺陷召回工作情况。截至目前，我国共实施儿童用品召回2454次，涉及1899.58万件，分别占消费品召回总次数的38.79%和总数量的17.92%。受市场监管部门调查影响召回次数为2274次，涉及产品1407.48万件，分别占儿童用品召回总次数和总数量的92.67%和74.09%。

为营造关爱儿童安全浓厚氛围，促进社会共治，市场监管总局多年来持续在“六一”国际儿童节期间开展“儿童用品安全行”主题教育宣传活动，倡导社会各界共同关注儿童用品安全，守护儿童安全成长，营造健康安全的消费环境。

(责编：王连香、申佳平)

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