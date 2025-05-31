5月23日，某车企宣布旗下22款车型开启限时降价，最高优惠幅度达到5.3万元，随后，多家车企跟进，引发行业内外对新一轮“价格战”的恐慌。5月26日，港股、A股汽车股全线下跌，主要整车上市公司当日股价跌幅超 5%。

5月31日，中国汽车工业协会发布《关于维护公平竞争秩序 促进行业健康发展的倡议》（以下简称《倡议》），明确表示支持企业通过正常的方式参与市场竞争，坚决反对无底线的“价格战”。

如何看待中国汽车工业协会发布的《倡议》？对于汽车行业“价格战”等“内卷式”竞争，行业主管部门将会采取哪些措施？工业和信息化部相关负责人回答了人民日报客户端记者提问。

工信部相关负责人表示，工信部赞同并支持中国汽车工业协会提出的“维护公平竞争秩序 促进行业健康发展的倡议”。车企之间“价格战”，给汽车企业正常的生产经营带来较大冲击，危及行业健康、可持续发展。

工信部鼓励企业通过技术创新、管理创新降低生产成本，给广大消费者带来更优质、更具性价比的产品。企业之间无序“价格战”，是“内卷式”竞争的典型表现，不利于企业持续研发投入，进而影响产品质量性能和服务水平，甚至带来安全隐患，损害消费者权益。长此以往，产业发展的内生动力也会减弱。可以说，“价格战”没有赢家，更没有未来。

工信部将加大汽车行业“内卷式”竞争整治力度，推动产业结构优化调整，加强产品一致性抽查，配合相关部门开展反不正当竞争执法，采取必要的监管措施，坚决维护公平有序市场环境，切实保障消费者根本利益，推动汽车产业高质量发展。

工信部相关负责人表示，希望企业坚持守正创新、质量第一，通过加强技术创新，不断提高产品品质、提升服务质量，践行社会责任，打造良好品牌形象。

(责编：徐婵、白宇)

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