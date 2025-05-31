原标题：用智慧之光呵护儿童成长之路

编者按：如今，科技以润物无声的方式，重塑儿童成长的千万种可能。AI读懂孩子的情绪，智能手环记录儿童生长情况，虚拟现实推开认知之窗……“六一”国际儿童节将至，本报今日起推出“科技童行”系列报道，探寻少年儿童成长的科技支点，展现创新成果如何融入他们的生活。

“六一”国际儿童节将至，第85届中国教育装备展示会为孩子们送上了一份特别的礼物——众多搭载前沿技术的智能产品。这些产品正在悄然重塑他们的学习场景：AI学习机精准诊断知识薄弱点并生成个性化学习方案，智能灯具能根据环境自动调节光线，学生手机为孩子创造纯净的网络环境。

这些科技成果呵护每个孩子的成长，以个性化的方式实现因材施教，让学习更高效、让成长更快乐。正如一位观展家长所说：“这些智能产品就像良师益友，既专业又贴心。”

智能灯具：懂节律的“光管家”

在此次展示会立达信物联科技股份有限公司的展台上，一款外形简约的智能灯具静静伫立。这款型号为F7 Ultra的灯具，能够模拟日出日落的自然光变化，被称为懂节律的“光管家”。

“F7 Ultra是我们公司设计团队基于人体节律研发的居家智能灯具。”立达信物联科技股份有限公司护眼产品经理赵鹭铮向科技日报记者介绍，该产品搭载了公司独创的场景光配方系统，可以通过用户所在城市的经纬度，自动精准确认当地日出、日落时间，并以此为依据智能调节色温与亮度。

该产品的另一核心技术是动态光因子系统。赵鹭铮拿起桌面上的光感器说：“这个光感器能够实时监测环境光变化。当孩子在窗边学习时，灯具会根据监测数据动态调节亮度以匹配自然光变化，将桌面照度保持在最佳状态。”测试数据显示，该产品光谱与自然光的匹配度高达98%。此外，它还特别添加了对视力友好的红光波段，为用户提供更舒适的光照环境。

在交互设计方面，这款灯具实现了无感化智能控制。赵鹭铮介绍：“研发人员通过上百个家庭测试发现，孩子需要的是‘不用调’的灯光。”为此，产品采用了入座自动亮灯、离座5分钟自动关灯的感应设计，并支持语音唤醒。用户只需轻唤灯具小名“小立”，它就能自动亮起。

在光学结构上，该产品采用5层防眩设计，其中包含蝙蝠翼防眩膜技术。

“蝙蝠翼防眩膜技术就像给光线‘装’上了导航系统，能让读写区的光线更集中。用户从各种角度看灯都不会觉得刺眼。”赵鹭铮介绍。

目前，该产品相关技术已经被应用在多个场景。在家庭使用时，居家灯具能够根据学习、休息等不同场景自动切换不同的光照模式。在学校使用时，教室灯、黑板灯能根据需求调节光照强度。赵鹭铮介绍：“我们正在研发新一代环境光自适应算法，未来将实现更精准的个性化光调节。”

AI学习机：精准定位知识盲区

在此次展示会科大讯飞股份有限公司的展区，一台搭载星火大模型的AI学习机吸引了众多家长。这台学习机不仅能够精准识别孩子的知识薄弱点，还可以像一位经验丰富的老师，为每个孩子提供个性化的学习方案。

“这款学习机的核心是个性化精准学系统。”科大讯飞股份有限公司教育品牌市场部副总经理陈卫民介绍，“我们打造了‘诊—学—练’的闭环学习模式，只需少量题目就能够快速分析孩子的学习情况，再结合分层知识图谱，精准推荐适合的学习内容。”

这款学习机之所以能为孩子的学习“量体裁衣”，得益于星火大模型的强大支撑。针对小学到高中全学段学习需求，以及不同地区教材和考纲的差异，这款学习机整合了全国32个省级行政区的教育资源，确保学习内容与用户所在地区的考试要求高度匹配。

“很多孩子平时觉得自己学会了，但考试时成绩却不理想。”陈卫民介绍，这款学习机能够通过分析用户的作答数据，快速定位知识盲区，再结合题库资源，为其推送高度相似的练习题。

2023年，该公司为学习机新增了多项基于大模型的AI功能：AI一对一百科自由问答通过虚拟专家与孩子互动，激发其求知欲；AI编程助手和创意绘画伙伴陪伴孩子学习编程并掌握绘画技巧。除此之外，这款学习机还提供22项AI自主学习工具，覆盖口语测评、作文批改等场景。

“我们正在持续优化星火大模型在学习机中的应用。”陈卫民说，“目标是让AI更加贴近真实老师，帮助每个孩子实现高效学习。”

学生手机：打造健康网络环境

在此次展示会华为技术有限公司展台，一部手机吸引了许多家长。这部搭载鸿蒙系统的智能终端，以独特的功能设计改变了人们对学生手机的认知。它不仅是一个通信工具，更是一位贴心的“学习管家”，通过智能管控系统，为孩子打造健康、安全的网络环境。

“现在很多家长都为孩子使用手机的问题头疼。他们担心孩子沉迷游戏、损害身体健康，但孩子需要用手机通信或查阅学习资料。”北京航智信息技术有限公司总经理王劼介绍，“为此，华为技术有限公司联合北京航智信息技术有限公司针对学生使用手机的特定场景，定制了‘绿色’版学生手机。这款手机通过公司自研的‘守护系统’小程序，实现了对孩子手机的全方位管理。”

家长可以利用手机搭载的智能管控平台，通过自己的微信小程序对其进行远程管理。“守护系统”默认设置每日60分钟娱乐时长限制，到点自动禁用非学习类应用；晚间21点至次日9点的睡眠时段，学习手机将自动进入锁屏状态，确保孩子作息规律。

“不仅如此，‘守护系统’可以精细管控微信等社交应用，禁用收付款和视频号等模块，让孩子远离潜在的网络风险。同时，系统能够实时记录设备使用情况，如实时定位、网页浏览痕迹等，方便家长随时掌握孩子情况。”王劼介绍。

这款手机还特别增设校园模式。学生在校期间，手机会自动切换至校园模式，仅接收来自学校平台的指令，有效避免外界干扰。此外，手机内置学习中心，涵盖全学科教材资源，具备单词背诵、口语练习等功能，为孩子打造便捷、高效的移动学习环境。

“未来，我们将继续优化AI管控功能，让技术更好地服务于教育场景。”王劼说，“我们的目标是打造既满足学生需求，又让家长放心的智能终端。”（本报记者 陈 曦）

(责编：王连香、申佳平)

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