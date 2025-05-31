原标题：让首都“菜篮子”装满“科技菜”

在北京市农林科学院通州基地的智能温室里，一排排番茄藤蔓垂挂着金黄璀璨的果实，生菜矩阵拼出“乡村振兴”的大幅图案，羽衣甘蓝叶片在阳光下泛起翡翠光泽……近日，由北京市农业农村局、北京市农林科学院联合举办的第十四届北京市蔬菜新品种、新技术、新装备科技示范活动暨推进“八大行动”现场观摩会在此拉开帷幕。

“春淡季”变成“春丰收”

在特色蔬菜种质资源圃，北京市农林科学院蔬菜研究所所长温常龙轻抚一株羽衣甘蓝的叶片介绍：“这是我们自主研发的‘京羽1号’，通过基因编辑技术突破了国外品种的抗病性垄断，实现周年供应，让北京百姓的餐桌从此有了‘中国芯’。”

展区里，114份特菜资源整齐列阵，从紫叶生菜到宝塔花菜，从樱桃萝卜到观赏南瓜，俨然一座蔬菜界的种质“宝库”。

北京市农林科学院副研究员周明捧起一串樱桃番茄说：“这是国内首款智能温室专用品种‘京番串粉1号’，对标荷兰品种，在北京翠湖农业园的种植中实现每平方米产量达15公斤以上，种子价格却只有进口品种1/5的目标。”据介绍，该品种已在北京、河北等地示范种植2000亩，带动农户增收超千万元。

在叶根菜展区，快菜品种“捷丰寒冠”翠绿的叶片在风中轻摆，这个打破北方早春蔬菜断档困局的新品种，凭借耐寒耐抽薹特性，让“春淡季”变成“春丰收”。北京市农林科学院副研究员王庆彪算了一笔账：“该品种在北京年推广3万亩，全国辐射20万亩，仅节本增效一项就为菜农增收3亿元。”

种子丸粒化效率提升5倍

连栋温室展区内，自动化育苗流水线正精准作业：机械臂抓取种子丸粒化包衣，激光导航运输车穿梭送苗，物联网系统实时调控温湿度。

北京市农林科学院高级工程师梁浩指着生产线自豪地说：“丸粒化技术大大提升机械作业的稳定性，相比人工效率提升5倍，这项技术已输出到山东、河北等蔬菜主产区。”

在叶菜机械化生产区，无人驾驶的移栽机正以厘米级精度定植蔬菜。这项技术让被誉为京郊“芹菜第一村”的通州区果村焕发新生机：种苗成活率从93%跃升至99%，用工成本降低40%，亩产值突破2万元。村民李建国感慨：“过去弯腰插秧累断腰，现在按按电钮就种田！”

智能装备展区则上演着“未来农业”图景：植物工厂内，LED光谱可根据作物需求自动调节；鱼菜共生系统中，锦鲤游弋产生的养分滋养着生菜；无人车搭载的多光谱相机正在进行田间巡检。北京市农林科学院研究员冯青春展示着最新研发的采收机器人：“它搭载的AI视觉系统可识别98%的成熟果实，让采收损耗率从15%降至3%以下。”

北京市农业农村局相关负责人表示：“我们将持续加大科技示范投入，力争到2027年实现蔬菜自给率提升15%，让首都‘菜篮子’装满‘科技菜’。”（本报记者 马爱平）

(责编：王连香、申佳平)

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