原标题：《北京文化科技融合发展报告（2023—2024）》发布

科技日报北京5月29日电 29日，北京市科学技术研究院与社会科学文献出版社联合发布《北京文化科技融合发展报告（2023—2024）》（以下简称《报告》）。

《报告》是北京市文化科技融合发展研究基地的重要成果，对北京文化科技融合发展的现状和问题进行了综合分析和评价比较，在归纳重点文化行业科技创新的特点和趋势基础上，结合典型案例分析，提出了促进北京文化科技融合发展的思路举措。

《报告》指出，北京互联网信息服务行业呈现信息化、数字化、智能化特点，助力文化产品和服务提质增效。

北京加强对互联网信息服务行业的引导与支持。2023年3月印发《关于推动北京互联网3.0产业创新发展的工作方案（2023—2025年）》，明确提出“推动底层关键核心技术攻关”“推动共性技术支撑平台建设”等五项重点任务。为进一步支撑服务平台企业合规发展，推进算法治理工作规范化、常态化，《北京市互联网信息服务算法推荐合规指引（2023年版）》出台。这些政策文件对于促进北京互联网信息服务行业发展具有重要指导作用。

北京互联网信息服务行业的科技基础不断夯实。北京依托文化和科技资源优势，聚集了众多互联网信息服务头部企业，为互联网信息服务行业快速发展奠定了扎实基础。一系列技术创新及其产品，对于提升互联网信息服务行业的社会效益和经济效益具有重要的促进作用。

短视频、网络直播等新媒体日益成为文化传承和传播的重要手段。它们既为青年群体打造了其喜闻乐见的“国潮”元素，也为老年人群体提供了资源获取平台，还为京剧艺术家、民俗文化传承人以及老字号商家等提供了新的传播路径与传播平台。例如，字节跳动旗下的云服务平台“火山引擎”发布了“火山方舟”大模型服务平台，该大模型可提供个性化的推荐和评论，实现多样化的互动和社交等。

《报告》认为，面向未来，北京需要加强技术创新，持续借助数字技术及其平台，继续推动文化繁荣发展。 （记者张盖伦）

(责编：王连香、申佳平)

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