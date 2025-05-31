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边缘AI市场升温 多家企业加码布局

2025年05月31日09:55 | 来源：证券日报
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原标题：边缘AI市场升温 多家企业加码布局

生成式人工智能的快速发展为诸多行业带来新的机遇。当下，众多企业加速布局边缘AI，加速大模型降本，也推进了具身机器人、数字人等智能终端的迭代发展。

在7月24日举行的第十七届英特尔网络与边缘计算行业大会上，机器人、深信服、数码视讯、中科创达等上市公司企业代表现身，分享了其在边缘AI领域布局的最新进展。英特尔方面表示，将与中国企业持续深度布局边缘算力，以加速AI大模型在实际场景中的应用落地。

“随着大模型和算力的底层技术不断完善，生成式AI带动应用端革命，大模型部署在边缘侧成为必然趋势，边缘AI将成为各科技巨头抢占的下一块高地。AI与边缘计算的融合，也为产业链发展带来新机遇。”中国联合国采购促进会副秘书长宋嘉在接受《证券日报》记者采访时表示。

摇晃着身体不断与参观者互动，在大会展区现场，一个名为“小英”的AI“3D”虚拟数智人引起参观者关注。相关工作人员表示，“小英”是一个完全部署于边缘端的数智人，基于英特尔酷睿处理器与独立显卡技术，集成了先进的大语言模型和RAG技术，可以担任营业厅客服代表等多类职务。

随着芯片算力、虚拟现实、大模型的飞速发展，数智人技术已经从科幻走向现实，其不仅外观高度逼真，更以强大的交互能力与智能算法，落地各行业应用。上述工作人员告诉记者：“随着生成式AI对算力需求及应用要求的提升，众多云端生成式AI正向边缘侧和端侧迁移，释放生成式AI的更多潜力。”

在大会的展览区域，具身机器人、机械臂、AI数字人、智能网联汽车路测设备以及低空预警和5G边网融合场景纷纷得到展示。

科东(广州)软件科技有限公司AI研究员研发工程师张雷表示：“融入最新的语言大模型及多模态环境感知技术，基于英特尔最新一代计算平台，科东智能机械臂控制系统可以通过自然语言驱动机械臂执行任务，满足工业场景中轻量化本地部署需求，同时做到数据不出厂，大幅提高效率。”

据了解，随着生成式AI快速发展，云端算力面临成本以及供给压力，逐步无法承载AI需求，AI应用的范围与深度也渐渐被限制。为突破这一瓶颈，众多厂商联合抢先布局边缘AI，从而解决延迟、隐私和成本等关键问题，让AI技术在更多领域得到应用。

“边缘计算很好地解决了数据本地化需求，降低大模型部署成本，有力推动具身智能机器人、数字人等终端及应用的迭代发展。”张雷说。

多家企业积极备战边缘AI，推进大模型在边缘场景的部署。深信服工程师表示，公司实现在垂直领域安全大模型的高效能部署，极大提升了大语言模型的处理速度，进一步降低了运营成本。数码视讯相关负责人称，采用AI分辨率软件，公司转码器实现了图像重建等功能，并可以利用生成式AI算法自动产生超高清视频内容。

英特尔副总裁兼网络与边缘计算事业部中国区总经理陈伟表示，基于对边缘AI趋势的洞察，公司推出了专为边缘和网络AI设计的模块化平台，从而推动企业加速AI在边缘和网络的开发应用等，已经落地制造、交通、医疗等多个领域。

边缘AI市场不断升温，成为当下企业竞争的热门领域。除上述企业外，高通、英伟达均在进军边缘计算领域，国内三大运营商、网宿科技等企业也均在从不同路径布局边缘AI市场。

生成式AI技术与边缘计算的融合，也有望释放巨大的产业空间。据调研机构Gartner预测，到2026年，80%的全球企业将使用生成式AI，50%的全球边缘部署将包含AI。

英特尔中国区总经理王稚聪表示，AI正在成为经济重要的驱动力。英特尔将基于边缘AI研发，进一步推动与中国本地大模型厂商进行适配优化，提升各行业的生产效能和产品创新。

与此同时，芯片端巨头、大模型玩家、制造企业加速边缘AI相关布局，也在带动边缘计算规模提升以及产业链升级。

根据机构STL Partners预测，到2030年，全球边缘计算潜在市场规模将增长到4450亿美元，行业复合年增长率高达48%。民生证券认为，在边缘侧推理的轻量化大语言模型有望带动边缘AI计算成长，加速边缘硬件市场更新迭代。边缘侧终端、算力、芯片等产业链环节均有望迎来规模性发展。（本报记者 贾 丽）

(责编：王连香、申佳平)
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