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业界：“地空联动”筑牢民航安全防线

2025年05月31日12:30 | 来源：人民网
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人民网北京5月31日电 （记者乔雪峰）航空安全是民航业的生命线，是支撑行业高质量发展的根基。在全球化、智能化、低碳化的时代浪潮下，航空安全面临着新挑战与新机遇

空防安全，是民航安全的“铜墙铁壁”。近日，首都航空与丽江机场安检站联合开展提升空防安全保障能力的业务交流活动开启了民航业“地空联动”协同治理的新模式双方通过经验分享、案例研讨等多种形式，为未来双方合作发展注入新动能

首都航空相关负责人表示，航班飞行过程中遇到各类突发情况时，安全员在航班上与机组人员的紧密配合以及对旅客心理的准确把握，是妥善解决问题的关键

从最初的简易安检设施设备到如今现代化的毫米波雷达、双视角X光机器等先进设备通航30周年以来，丽江机场依托新技术应用，安检工作得以更准确高效地完成各项安保检查任务。

与会人员认为，无论是地面安检还是空中安保，任何一个环节的疏漏都可能带来严重的安全隐患，只有强化协同合作，形成“防在地面，胜在空中”全链条安全保障体系，才能有效防范风险。

上述负责人表示，通过此次行业交流活动，不仅增进了安全员与安检人员之间的相互理解与信任，更为双方在未来工作中的深度合作奠定了坚实基础。在今后的工作中，我们将扎实抓好安全工作，切实履行好安保工作职责，努力确保空防安全。

(责编：王连香、高雷)
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