人民网北京5月31日电 （记者孙博洋）记者从市场监管总局了解到，6月1日起，车载卫星定位系统技术要求及试验方法、人造板和木质地板绿色产品评价、电玩具绿色产品评价、危险化学品重大危险源安全监控、燃气燃烧器具安全等一批重要国家标准开始实施。

车载卫星定位系统技术要求及试验方法国家标准

《车载定位系统技术要求及试验方法 第1部分：卫星定位》（GB/T 45086.1—2024）推荐性国家标准规定了车载卫星定位系统的技术要求，描述了相应的试验方法，适用于车载卫星定位系统。标准的实施将有助于北斗系统在汽车行业的应用落地，进一步提升车载卫星定位系统性能的准确性、安全性、可靠性，提升车辆定位性能，促进产业发展。

人造板和木质地板绿色产品评价国家标准

《绿色产品评价 人造板和木质地板》（GB/T 35601—2024）推荐性国家标准规定了人造板和木质地板绿色产品的评价要求和评价方法，适用于室内用人造板和木质地板的绿色产品评价。标准的实施将有力促进我国人造板和木质地板产业转型升级，实现高端引领，更好满足绿色消费需求。

燃气燃烧器具安全国家标准

《燃气燃烧器具安全技术条件》（GB 16914—2023）强制性国家标准规定了燃气燃烧器具及其配件投放市场与自由流通、要求等基本安全技术内容，适用于以城镇燃气为燃料的家用和商用燃具及配件，不适用于车辆、船舶等交通工具上使用的燃具，以及专门针对工业生产工艺过程或实验室研究等特定用途或目的设计的燃具。标准的实施将有效引导燃气燃烧器具行业发展，严控产品质量，规范市场秩序，保障终端燃气燃烧设备应用安全。

泡沫灭火设备国家标准

《泡沫灭火设备》（GB 20031—2024）强制性国家标准界定了泡沫灭火设备的术语和定义，规定了型号编制、参数系列、要求、检验规则、包装、运输和贮存以及相应的试验方法，适用于泡沫比例混合装置、泡沫产生装置、泡沫喷射装置、单元式泡沫灭火装置以及相关附属装置等泡沫灭火设备，不适用于泡沫喷雾灭火装置。标准的实施将有力规范泡沫灭火设备的生产和检验，对提高产品质量、保障消防安全具有重要意义。

冷链物流统计指标体系国家标准

《冷链物流统计指标体系》（GB/T 45442—2025）推荐性国家标准给出了冷链物流统计指标及二级统计指标说明，适用于冷链物流活动的统计和管理。标准的实施将有助于完善冷链物流统计、摸清冷链物流行业底数、研判行业发展趋势，为企业经营决策和政府制定政策提供技术支撑。

电玩具绿色产品评价国家标准

《绿色产品评价 电玩具》（GB/T 44868—2024）推荐性国家标准规定了电玩具绿色产品的评价要求，描述了评价方法，适用于设计或预定供14岁以下儿童玩耍时使用的，至少有一种功能需要使用电的玩具产品的绿色评价。标准的实施将有力引导电玩具产业升级，提高产品质量，加大绿色产品供给力度。

绿色数据中心评价国家标准

《绿色数据中心评价》（GB/T 44989—2024）推荐性国家标准确立了绿色数据中心评价等级，规定了评价指标和评价方法，适用于绿色数据中心的建设、运维、改造和评价。标准的实施将有利于引导数据中心走高效、清洁、集约、循环的绿色发展道路，实现数据中心持续健康发展。

危险化学品重大危险源安全监控国家标准

《危险化学品重大危险源安全监控技术规范》（GB 17681—2024）强制性国家标准规范了危险化学品重大危险源安全监控系统的定义、内涵和外延，明确规定了系统设计、施工、质量验收、运维、报警管理等相关要求。标准的实施将进一步完善危险化学品安全风险管控标准体系，为管控重大安全风险提供技术支撑。

物流企业冷链服务能力要求与评估指标国家标准

《物流企业冷链服务能力要求与评估指标》（GB/T 31086—2025）推荐性国家标准规定了物流企业冷链物流服务能力的基本要求、能力等级划分及评估指标，适用于物流企业的冷链物流服务能力评估。标准的实施对进一步提升冷链物流企业服务能力，促进冷链物流产业高质量发展具有重要意义。

行政许可工作规范国家标准

《行政许可工作规范》（GB/T 44890—2024）推荐性国家标准规定了行政许可事项清单管理、实施规范编制、办事指南编制、行政许可实施、全链条监管、实施保障、监督与评估等方面的要求。标准的实施将有利于统一行政许可事项办事清单要素和事项标准，助力提升行政审批效能。

公共信用综合评价国家标准

《公共信用综合评价规范》（GB/T 45255—2025）推荐性国家标准确立了公共信用综合评价的总体原则，规定了评价内容、评价等级表示方法及含义、评价周期、评价方法、评价验证、评价应用等要求，适用于对境内注册的企业法人开展公共信用综合评价。标准的实施将为各地方、各部门推进公共信用综合评价、应用评价结果提供参考，提升公共信用综合评价的规范性。

登机轮椅车国家标准

《登机轮椅车》（GB/T 45264—2025）推荐性国家标准界定了登机轮椅车的术语定义，规定了登机轮椅车的型号命名、要求、检验规则、产品说明书、标识和包装，明确了相应的试验方法，适用于体重不超过125kg的使用者，在机场内进行登机或者离机过程中用于转运的轮椅车。标准的实施将有利于提高登机轮椅车产品质量，改进旅客乘机体验。

(责编：王连香、高雷)

关注公众号：人民网财经 关注公众号：人民网财经