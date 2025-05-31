人民网北京5月31日电 （记者孙博洋）记者从市场监管总局了解到，为进一步提升鞋类产品的质量和安全水平，规范市场秩序，促进绿色消费，6月1日起，《鞋类通用安全要求》等9项鞋类国家标准将正式实施。

此次将要正式实施的9项鞋类国家标准为：

《鞋类通用安全要求》（GB 25038—2024）强制性国家标准构建了全品类鞋类通用安全基线，系统规范物理机械安全性能和通用化学安全指标限量，重点管控断针、钉尖等风险，对六价铬、甲醛等7项有害化学物质设定了限量要求。

《童鞋安全技术规范》（GB 30585—2024）强制性国家标准聚焦童鞋产品的安全需求，重点对小附件脱落、锐利边缘或尖端等物理机械安全性能作出严格限定，严格设置有害化学物质限量指标，强化对婴幼儿及儿童足部安全的立体化保护。

《绿色产品评价 鞋类产品》（GB/T 44867—2024）推荐性国家标准规定了鞋类绿色产品的资源属性、环境属性、品质属性、低碳属性等评价指标要求，描述了相应的评价方法。

《鞋类 化学试验方法 邻苯二甲酸酯的测定 第2部分：非溶剂萃取法》（GB/T 32440.2—2024）和《鞋类 化学试验方法 邻苯基苯酚含量的测定 高效液相色谱-串联质谱法》（GB/T 44943—2024）推荐性国家标准分别描述了采用热裂解/热脱附气相色谱-质谱法、高效液相色谱-串联质谱法先进检测技术，检测鞋类产品中邻苯二甲酸酯、邻苯基苯酚含量的方法。

《鞋类 内底和内垫试验方法 干湿循环尺寸变化率》（GB/T 44942—2024）推荐性国家标准描述了内底和内垫在干湿循环后尺寸变化的测试方法，包括厚度变化率、长度变化率及宽度变化率。

《鞋类和鞋类部件 抗真菌性能定量评估试验方法》（GB/T 44944—2024）和《鞋类和鞋类部件 抗真菌性能定性评估试验方法（生长测试）》（GB/T 44940—2024）推荐性国家标准分别从定量与定性角度评估鞋类产品和部件的抗真菌性能，为提升鞋类卫生安全性提供科学依据。

《田径运动鞋》（GB/T 21536—2024）推荐性国家标准规定了田径运动鞋的整鞋屈挠、外底耐磨、防滑性能等多项重要指标。同时在满足《鞋类通用安全要求》的基础上，根据田径运动的特点，增加了可萃取重金属（铅、镉、砷）的限量要求。

(责编：王连香、高雷)

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