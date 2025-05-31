人民网北京5月31日电 （记者孙博洋）记者从中国消费品质量安全促进会了解到，“六一”国际儿童节前夕，中国消费品质量安全促进会与广州海关技术中心联合发布聚焦指画颜料、科教实验套装玩具、弹射玩具枪3类儿童用品及玩具质量安全风险警示。

在指画颜料产品方面，其危害主要体现在，不合格的指画颜料可能通过皮肤渗入儿童体内危害健康，其中的有害物质主要来自两个方面：一是一些生产企业为了降低产品的微生物超标率，可能违规或超量使用防腐剂，如异噻唑啉酮类防腐剂、甲醛等，导致异噻唑啉酮类防腐剂刺激性大，过敏率高，进而对儿童的神经系统产生毒性。二是由于生产工艺所需或过程控制不严，导致最终产品含有某些有害物质，如为了保障色泽度而刻意添加一些重金属化合物。

为此提醒广大消费者，一是购买前，需要考虑儿童自身的动手能力，建议选择产品使用年龄范围在3岁以上的指画颜料产品；二是选购时，应选择产品名称、生产厂家名称及厂址、执行标准、生产日期、保质期等产品信息齐全的产品，避免购买“三无”产品；三是注意选择质量好、没有刺激性气味、易水洗的指画颜料，防止残留；四是儿童在玩耍时家长需做好监护工作，谨防儿童误饮误食；五是玩耍后沾在皮肤上的颜料要及时清洗干净，防止过敏等，尤其不要直接抓取食物、揉眼睛，防止残留有害物质的摄入。

在科教实验套装玩具产品方面，主要存在的问题有：一是产品含包装上未标明化学物质的成分；二是产品含有标准不允许提供的彩虹糖等；三是包装、说明书上缺少应有的风险提示、警告语。

为此提示广大消费者，一是选购时，应选择产品名称、生产厂家名称及厂址、执行标准、生产日期、保质期等产品信息齐全的产品，避免购买“三无”产品；二是选购适合儿童成长阶段的实验玩具产品，留意产品包装上的适用年龄。含高锰酸钾的玩具，安全警示中的年龄组应为12岁及以上；三是使用前，应仔细阅读产品说明书，按照说明进行操作并保留说明书作参考，充分了解套装的内容物及其相关用途和危害，做好相关防护措施，了解实验正确的操作方法，注意化学品和加热设备的使用；四是实验过程中，应按要求佩戴手套、护目镜等防护设备，玩耍过程中避免化学物质接触眼睛和嘴部，玩耍后及时洗手，不要直接抓取食物、揉眼睛等，防止残留的有害物质摄入；五是儿童由于年纪较小，安全防范意识薄弱，喜欢通过手和嘴巴探索世界，家长须履行监护责任，避免儿童误食；六是实验结束后，应及时密封化学物质，存放在儿童不可触及的地方，妥善处理实验废弃物。

在弹射玩具枪产品方面，存在的主要问题有：一是圆孔伤害，儿童在手持玩耍的过程中，将手指伸入孔后，不容易拔出，时间过长，可能会使手指因血液循环不畅而坏死；二是驱动机构和活动件间隙导致的夹伤危害；三是弹射特性的危害，如动能过大、弹射物尖锐等因素，造成儿童面部眼睛等部位击伤。

为此提醒广大消费者，一是要看标识：选购时，首先要留意产品包装是否印有国家强制性产品认证“CCC”标志。要选择产品标识齐全的产品，检查是否标有正规厂家的生产厂名、地址、执行标准、适用年龄；二是要看外观：选择外观色彩较鲜艳的产品，不要选择枪口、枪管、枪匣主要部位为黑色、灰黑色或仿金属颜色的产品，尽量选择整体由三种或以上鲜艳颜色搭配的产品；三是要用手摸：如果情况允许，拆开包装检查弹射物的端部是否有足够的弹性。如果将弹射物打到手掌上会感觉到明显的痛感，则要慎重购买；四是家长应提醒儿童不要瞄准他人眼或脸部发射，不要尝试使用其他日常用品（如铅笔、钉子、石子）放入发射器中发射；五是要对玩具枪的发射机构进行改装，以影响弹射物的动能。

(责编：王连香、高雷)

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