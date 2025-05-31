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主要指标回升向好 我国经济总体产出保持扩张——透视5月份PMI数据

2025年05月31日14:49 | 来源：新华网
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　　新华社北京5月31日电　题：主要指标回升向好 我国经济总体产出保持扩张——透视5月份PMI数据

　　新华社记者潘洁

　　国家统计局服务业调查中心、中国物流与采购联合会5月31日发布的数据显示，5月份，制造业采购经理指数（PMI）比上月上升0.5个百分点，综合PMI产出指数比上月上升0.2个百分点，主要指标回升向好，我国经济总体产出保持扩张。

　　统计数据显示，5月份，制造业PMI为49.5%，景气水平比上月有所改善。

　　“从分项指数变化看，需求整体趋稳运行，企业生产止降回升，新动能持续向好发展，大型企业回升向好，小型企业有所改善，企业预期有所回升。”中国物流信息中心分析师文韬说。

　　随着中美经贸高层会谈重要共识的达成、双方互降关税举措的落地，5月份，我国制造业出口下行态势放缓，新出口订单指数为47.5%，较上月上升2.8个百分点。叠加国内需求稳定释放，市场需求整体趋稳运行，新订单指数为49.8%，较上月上升0.6个百分点。

　　市场需求的趋稳带动制造业企业生产活动止降回升。5月份，制造业生产指数为50.7%，较上月上升0.9个百分点，在短暂降至50%以下后重回扩张区间。原材料采购活动相应有所回稳，采购量指数为47.6%，较上月上升1.3个百分点。

　　从重点行业看，5月份，高技术制造业PMI为50.9%，连续4个月保持在扩张区间；装备制造业和消费品行业PMI分别为51.2%和50.2%，比上月上升1.6和0.8个百分点。其中，装备制造业生产指数较上月上升超过4个百分点，连续10个月保持在50%及以上；消费品制造业生产指数较上月上升超过1个百分点，连续15个月运行在扩张区间。

　　从不同规模企业运行情况来看，5月份，大型企业PMI为50.7%，比上月上升1.5个百分点，重返扩张区间，其生产指数和新订单指数分别为51.5%和52.5%，比上月上升1.7和3个百分点；中型企业PMI为47.5%，比上月下降1.3个百分点；小型企业PMI为49.3%，比上月上升0.6个百分点，景气水平有所改善。

　　企业对后市预期有所回升。5月份，制造业生产经营活动预期指数为52.5%，比上月上升0.4个百分点。其中，农副食品加工、食品及酒饮料精制茶、汽车、铁路船舶航空航天设备等行业生产经营活动预期指数均持续位于56%以上较高景气区间。

　　非制造业方面，5月份，非制造业商务活动指数为50.3%，比上月略降0.1个百分点，仍高于临界点，总体延续扩张态势。其中，服务业商务活动指数为50.2%，比上月上升0.1个百分点；建筑业商务活动指数为51%，比上月下降0.9个百分点。

　　从行业看，在“五一”节日效应带动下，居民旅游出行、餐饮消费等较为活跃，铁路运输、航空运输、住宿、餐饮等行业商务活动指数明显回升，均位于扩张区间，市场活跃度提升；邮政、电信广播电视及卫星传输服务、互联网软件及信息技术服务等行业商务活动指数继续位于55%以上较高景气区间，保持较好增长态势。

　　多数非制造业企业对市场发展保持乐观。5月份，非制造业业务活动预期指数为55.9%，虽比上月略降0.1个百分点，但仍位于较高景气区间。其中，服务业业务活动预期指数为56.5%，比上月上升0.1个百分点。

　　此外，5月份，综合PMI产出指数为50.4%，比上月上升0.2个百分点，我国企业生产经营活动总体继续保持扩张。

(责编：徐婵、白宇)
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