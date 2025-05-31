人民网北京5月31日电 （记者乔雪峰）记者从交通运输部获悉，5月31日（端午假期首日），全社会跨区域人员流动量预计22997万人次，环比增长13.9%，同比增长10.2%。

公路人员流动量（包括高速公路及普通国省道非营业性小客车人员出行量、公路营业性客运量）预计20922万人次，环比增长14.1%，同比增长10.9%。其中，高速公路及普通国省道非营业性小客车人员出行量预计17132万人次，环比增长14.9%，同比增长12.9%；公路营业性客运量预计3790万人次，环比增长10.7%，同比增长2.4%。

端午假期首日，全国铁路迎来客流高峰，预计发送旅客1780万人次，计划加开旅客列车1029列。水路客运量预计100万人次，环比增长52.8%，同比增长26.5%。民航客运量预计195万人次，环比下降9.8%，同比增长1.76%。

随着端午佳节到来，全国多地掀起龙舟竞渡高潮，上演速度与力量的终极对决，将传统文化与现代体育的碰撞推向新高度。为确保各地龙舟赛事顺利进行，交通运输部海事部门积极行动，全力保障训练和比赛期间水上交通安全。

为应对端午假期大客流、大船舶流及极端天气，交通运输部救捞系统在沿海部署43艘救助船艇、16架航空器、19支应急队等力量，实行24小时全天候应急值班待命，通过“四聚焦、四强化”全面做好端午假期海上安全应急保障。

5月31日，独库公路全线恢复通车，7座以下小型客车可通行。这条连接天山南北、全长561公里的景观大道，沿线地质、生态多元，分布河流、雪山、森林、草原等景观，可谓“一天阅四季，十里不同天”，是从新疆北部到南疆旅游的最佳线路，广受自驾游爱好者青睐。受天山山区冬季降雪、结冰等自然因素影响，独库公路每年仅有6月到10月开放通行，今年通车时间较去年提前。

为保障通车安全，新疆维吾尔自治区交通运输厅联合公安、文旅、气象等多部门自3月起开展保通攻坚，统筹清雪除冰、隐患排查及设施升级。同时，针对即将到来的旅游旺季，对沿线停车区、观景台等设施进行了优化升级，确保满足游客“舒心游”需求。

端午假期期间，北京交通部门全力做好端午假期交通保障。公共交通方面，加大运力投入，特别是针对“七站两场”等重点区域，4号线、7号线、大兴机场线等地铁线路延时运营；加强途经7大火车站始发途经线路的运营组织；针对节日后期北京南站、北京丰台站等火车站夜间返京旅客，增加夜班线路运力投入，机场巴士增加夜班备车，做好兜底运输保障；出租车、网约车组建保障车队，提前储备运力，加强“保点”和调度，为市民、游客出行提供贴心服务。加强路网监测调度，在易拥堵路段前置救援装备，联合快清快处事故。同时，针对旅游景点、交通枢纽等区域加大执法检查力度，打击违法违章行为，维护运营秩序。

(责编：王连香、高雷)

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