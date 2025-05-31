原标题：深圳处处 “童”样精彩

走进百花儿童友好街区，在“太空系”滑梯里爬上爬下；穿过红树湾生态公园，了解湿地生态系统的复杂性和重要性；在儿童友好城中村，小伙伴们一起在小书屋阅读......

2015年，深圳在全国率先提出系统性建设儿童友好城市，倡导“从一米高度看城市”，探索出一条具有中国特色的系统性建设路径。十年后，深圳持续推进儿童友好理念融入城市规划建设的“DNA”，从城市、街区、社区三个维度，加强城市公共空间、各类服务设施和场地适儿化改造。目前市级各类儿童友好建设点总数达1047个，儿童友好随处可见。

五彩斑斓绘就了深圳孩子的幸福底色，深圳如何展现“童”样精彩？

天空蓝——

创新政策体系 为“深圳娃”撑起蓝天

近年来，深圳在儿童友好城市建设上“放大招”！出台儿童友好城市全国首部地方性行动纲领文件和首个地方指导性意见，实施两轮五年行动计划，制定建设方案，构建“1+1+2+1+X”政策支持体系。

深圳在全国率先出台首套儿童友好11大领域建设指引，发布全国首个儿童友好地方标准《儿童友好公共服务体系建设指南》，构建“1+11+N”的建设标准体系。创新制定儿童友好9大领域评价标准，堪称儿童友好城市建设的 “教科书”。

温暖黄——

儿童友好社区 家门口的温馨乐园

社区是儿童成长发展、生活学习的重要基础环境和关键所在，是儿童友好城市建设的最基本单元和系统浓缩，更是优化基层社会治理促进城市高质量发展的重要切口。

以社区切入口，深圳正在把“儿童友好”从一个概念变成一项项真正落下来的设施、服务，让市民更可感知、可感受。

求知红——

儿童友好实践场所 点燃探索的火花

儿童友好实践场所作为促进儿童健康快乐成长、提高儿童综合素养和实践能力的活动场所，是充分践行儿童友好城市建设理念的重要组成部分。

近年来，深圳市各类儿童友好实践场所发展迅速，数量增长较快，包括科技、物理、工业、自然等多个领域，一些综合性儿童活动场所也建有独立的儿童活动区域，极大丰富了孩子们求知探索的空间。

生态绿——

儿童友好公园 千园之城的童趣密码

认识花鸟、运动健身，公园是儿童在自然中感知、体悟、成长的重要场所。至2024年底，全市公园数量达到1320个，实现了“千园之城”的建设目标。

深圳儿童友好公园基于“儿童友好”理念和视角，以儿童运动、游戏、观光、交友等身体和心理成长需求为导向，从儿童的特点和需求出发，营造适合不同年龄阶段儿童游玩的公园环境。

如今，深圳已有市级儿童友好公园54个，类型涵盖自然科普、人文科技、运动体育等多种风格特点，让每个孩子都能找到属于自己的快乐天地，在自然与趣味中茁壮成长，在运动与科教中学习进步。

文明紫——

儿童友好城中村 小空间里的童趣天地

近年来，深圳各区积极利用城中村现有资源与条件，从“成人视角”转向“一米高度”，有效满足儿童对自我、对自然、对社会的需求来进行适儿化改造，实现儿童友好与城市发展的“双向奔赴”。

大浪街道水围新村的适儿化改造，变村为“岛”，打造成为全国首个儿童友好城中村，为居住在城中村的孩子们创造更多安全游戏的空间。

不仅仅是水围新村，打造儿童友好空间已经成为深圳全市城中村改造升级的重要内容之一，让更多的儿童共享城市发展的成果。

深圳，这座充满温暖关爱的创新城市，儿童友好的故事正在续写。我们将进一步推动儿童友好城市建设高质量、可持续发展，打造全域全龄全时儿童友好新格局，为中国式现代化和高质量发展贡献力量。

(责编：董童、李源)

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