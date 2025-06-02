原标题：从西博会成都馆洞察蓉城新活力

西博会成都馆是世界解读成都的立体读本。

第二十届西博会5月25日至29日在成都举行，西博城6号馆内，1000平方米的成都馆宛如一扇“时空之门”，将个体微观体验与城市宏大蓝图交汇，为世界观察成都脉动与未来愿景提供了绝佳窗口。

西博会成都馆现场。（成都市博览局供图）

机遇之城：抢滩中国西部的战略优选高地

机遇是坚实底色——国家战略与自身禀赋叠加，筑就投资热土。

步入成都馆，前沿领域的展品取代了传统工业面孔，直观反映了产业结构的历史性跃迁。这源于城市能级的持续跃升。成都立于“一带一路”与长江经济带交汇点，依托超2100万人口的市场腹地与大量人才储备，“三中心一基地”建设引擎轰鸣，向全球投资者发出共享时代机遇的强音。

馆内，企业代表感触深刻。星宇纪元科技杨鹏举看到成都建设西部科创高地的决心，博恩思医学机器人李耀体会到城市的开放创新生态。他们的感受代表了扎根成都创新企业的心声。

机遇背后是成都作为国家中心城市的厚积薄发，2024年GDP突破2.35万亿元，跻身国内城市前列；全球创新指数排名6年攀升33位，跃升至第23位;实际利用外资高位增长，世界500强落户领跑中西部——成都正成为全球企业落子中国西部、辐射欧亚的“首选项”。

本届西博会成都馆映射的不仅是展品迭代，更是城市从传统产业重镇向全球前沿科技创新策源地转型的坚实足迹与澎湃动能。

创新之都：“智造矩阵”锻造新质生产力高地

创新是澎湃引擎——“智造矩阵”驱动新质生产力，塑造未来核心竞争力。

成都以“立园满园”行动与“进解优促”工作双轮驱动，熔铸“成都智造”名片。

人工智能与机器人方面，正全速推进国家级试验区与先导区建设。成都这方面2024年核心产业规模破1000亿元，2025年目标1300亿元（增速超30%），剑指全国核心高地。馆内智能协作机器人、AI大模型、无人驾驶技术等生动诠释着成都的前沿实力。

西博会成都馆现场。（成都市博览局供图）

低空经济方面，作为全国首批试点城市，成都构建“研发—制造—运营—应用”全链条生态，集聚企业超1500家，抢占物流无人机、城市空中交通制高点。

生物医药方面，更是创新闪耀。2024年获批的国产1类创新药40款中，成都贡献6款，数量与质量均位于全国前列，从高端器械到基因编辑，贡献着“成都方案”。

近年来，成都“立园满园”行动推动产业功能区精准定位，企业快速集聚；“进解优促”行动构建亲清政商关系，精准服务赋能；前瞻战略、高效政策、要素流动、集群共生，织就强大“智造矩阵”，在中国西部新质生产力赛道上释放澎湃动能。

开放之门：内陆腹地通达全球的枢纽之城

开放是宏大格局——变内陆腹地为前沿，构建通联全球枢纽。

前沿科技与开放元素交织，演绎“内陆变前沿”。

陆上丝路，中欧班列（成渝）畅达境内外150城，累计开行超3.6万列，保障国际供应链稳定，领跑全国；2025年一季度货运量同比增11.4%，彰显韧性。

空中丝路，天府与双流机场“两场一体”协同运营，拥有定期直飞国际及地区航线77条（客55/货22），覆盖全球主要经济中心，航线密度中西部之首，“成都造”产品飞向全球。

开放成果：今年1—4月成都外贸进出口2759.8亿元，同比增11.2%；“蓉品”自主品牌出口（不含加工贸易）166.2亿元，劲增28%，占一般贸易出口过半，标志“成都制造”向“创造”“品牌”跃升;自贸区、综保区等平台支撑有力——跃动的光点、交织的航线、攀升的数据，构筑成都国际门户枢纽硬核支撑，塑造“内陆开放新高地”新范式。

活力之源：幸福城市的文创表达与生活美学

活力是跃动的灵魂——幸福生活美学与蓬勃文化创造力，转化为城市魅力。

成都魅力在于烟火气与幸福感。

西博会成都馆现场。（成都市博览局供图）

赛事文创方面，2025世运会吉祥物“蜀宝”“锦仔”吸引观众，传递热情期待。

工业遗产焕新方面，旧空间新生的故事不断上演，东郊记忆等通过VR展示工业遗迹与时尚文艺交融魅力，成为城市更新典范。

数字文创方面，实施文化产业数字化战略，打造最宜数字文创发展城市。成都将文化遗产(古蜀、三国、熊猫)与数字创意、时尚设计熔铸为独特“文化新质生产力”——现象级动画《哪吒2》掀国潮风暴，建筑师刘家琨获普利兹克奖，数字文创产业座谈会共谋发展蓝图；社区美空间、24小时图书馆、公园城市诗意栖居，“最具幸福感城市”与“世界级文创活力”交相辉映，凝练成创新与传承交融、奋斗与闲适并存、国际范与烟火气相得益彰的生活美学。

这里，千年文脉与现代文明共生，开放胸襟与宜居品质相得益彰，产业势能与市井气息和谐共振。透过西博会成都馆这扇窗，一个动能更劲、开放更深、生活更美、影响更广的成都，正自信地走向世界舞台中央。

(责编：董童、李源)

关注公众号：人民网财经 关注公众号：人民网财经