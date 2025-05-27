人民网北京5月27日电 （记者黄盛）近日，中共中央办公厅、国务院办公厅公开《关于完善中国特色现代企业制度的意见》（以下简称《意见》）。

据介绍，近年来，各有关方面落实党中央、国务院决策部署，推动中国特色现代企业制度不断创新发展，国有企业坚持“两个一以贯之”，把加强党的领导和完善公司治理统一起来，公司制改革全面完成，基本实现董事会应建尽建，经理层成员任期制和契约化管理全面推行，市场化用工机制深入推进等等；有条件的民营企业加快完善现代企业制度，一些行业领军企业将完善企业制度作为促进企业创新、提升企业核心竞争力的重要制度保障。积极探索推进党的建设、股权优化、组织变革、战略升级、管理提升、激励机制创新等举措，形成了一系列经验做法，取得积极成效，企业治理能力和治理水平明显提高，企业发展的制度基础进一步夯实。

对于加快推进中国特色现代企业制度建设，国务院国资委有关负责人在答记者问时表示，近年来，国资央企坚决落实“两个一以贯之”，坚持和加强党的全面领导，牢牢把住国有企业改革发展的正确方向。中央企业集团全面完成“党建入章”，全部实现党委（党组）书记、董事长“一肩挑”，全部中央企业集团公司和1.26万户重要子企业制定了党委（党组）前置研究讨论重大经营管理事项清单，在制度上、组织上、程序上确保了党委（党组）的领导地位。

上述负责人说，国务院国资委持续健全现代企业制度，有力促进国有企业效率活力的明显提升。公司制改革全面完成，剥离企业办社会职能全面扫尾；董事会建设持续加强，出台董事会工作规则、外部董事选聘管理、报酬待遇、履职支撑等一系列制度办法，董事会实现应建尽建、外部董事占多数；劳动、人事、分配三项制度改革取得重要突破，中央企业经理层契约化管理实现签约全覆盖，管理人员竞争上岗比例超过6成，中长期激励扩面提质，累计激励36.8万人次。

针对《意见》的落地，该负责人表示，一是推动党的领导融入公司治理各环节。分层分类、动态优化国有企业党委（党组）前置研究讨论重大经营管理事项清单。二是更加注重完善公司治理结构。选优配强外部董事队伍，保障董事会发挥决策中心作用，落实董事会向经理层授权制度，建立新型经营责任制，吸引更多优秀人才参与国企公司治理，使企业决策、治理、管理与市场经济更加贴合。三是弘扬企业家精神。健全优秀企业家培养、选拔、任用、考核、评价机制，完善物质激励和荣誉表彰体系。四是以更加开放姿态加强公司治理的交流互鉴。加强国有企业和其他所有制企业在股权、经营、治理、人才等方面的交流，共同打造现代企业。

(责编：乔业琼、高雷)

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