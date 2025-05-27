人民网北京5月27日电 （记者赵竹青）记者从中国科学院获悉，近日，中国科学院科技创新发展中心联合《中国科学院院刊》推出“科技创新与产业创新深度融合”专题，组织来自科技界、政策界与产业界的高水平专家，围绕理论逻辑、制度机制与实践路径，形成一系列高质量研究文章，系统探讨融合发展的战略方向、关键问题与对策建议，力图为新质生产力发展提供理论支撑和实践参考。

首篇由该中心团队主笔，从科技创新与产业创新融合发展的历史逻辑、理论逻辑、实践逻辑等出发，提出科技创新与产业创新融合发展的“双螺旋结构”，指出融合过程中存在结构性张力，亟须科学处理前瞻性与实践性、战略性与市场性、公共性与独占性、全局性与局部性、协同性与竞争性5对关键关系，从加强源头融合、过程融合、资源融合、价值融合、能力融合、区域融合等方面提出了政策建议。

中国科技评估与成果管理研究会理事长贺德方研究员在分析科技创新与产业创新融合的内在机理和政策框架的基础上，结合集成电路、mRNA疫苗、新能源汽车、光伏等国内外典型科技产业创新实践，揭示了战略牵引和政策协同推动创新链与产业链贯通融合的作用机理，并探索提出完善我国全链条政策体系，以科技创新引领产业创新的思考和建议，以期为我国科技和产业发展提供启示和借鉴。

香港中文大学（深圳）前海国际事务研究院院长郑永年教授认为，在国际竞争新态势下，中国应推动大科创体系的建立，以“多轨并举”的模式，即企业技术需求引领、大学和科研机构传统基础研究并行、人工智能赋能的科研创新模式，结合“块块”试验区式体制改革模式，推动科技创新进程的加快，助力产业创新升级。

中国科学院计算技术研究所原所长李国杰院士表示，从强调“成果转化”到强调“科技创新和产业创新深度融合”，是对科技和经济发展规律认识上的升华。文章简要介绍了中国科学院对发展新质生产力的贡献和中国科学院计算技术研究所技术转移的成功经验，并重点阐述了以产业发展为主要导向的科技创新，解释为什么要强调产业技术导向，破除“纵向”与“横向”科研的思维定式，探讨科技—产业融合创新的新体制、新机制。文章最后提出了推动科技—产业融合创新的几点建议。

清华大学苏世民书院院长薛澜教授以生成式AI驱动未来产业创新的新兴特质为基础背景，辨析了数智时代生成式AI与未来产业创新的互构关系，从知识生产模式转换、技术能动空间重构、新质要素价值释放3个方面深度解析生成式AI驱动未来产业创新的范式变革，并从关键核心技术攻关、产业人才梯度构建、生成式AI技术可信治理等3个维度提出生成式AI驱动未来产业创新的推进策略。

(责编：赵竹青、高雷)

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