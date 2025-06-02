原标题：楚商回乡投资掀热潮 端午期间超60亿项目签约湖北

据初步统计，端午节期间（截至5月31日），湖北省商务厅会同各市州以“楚商回乡 共建支点”为主题，组织开展各类招商活动33场，走访重点楚商259人次，签约亿元以上招商项目16个，总金额62.2亿元。

在咸宁，通城县举办咸宁市（通城）楚商联合会成立暨楚商投资项目签约大会，现场签约9个项目，总投资36亿元；咸安区举办盛新宝新能源锂电极柱项目签约活动，该项目总投资10亿元，投产后年产值可达5亿元，提供就业岗位300个。

十堰房县召开“楚商回乡 共建支点”端午节招商引资座谈会，17位返乡楚商及在房企业家代表围绕招商引资、投资意愿等方面展开交流发言，达成意向签约项目4个，总金额10.5亿元。

黄冈黄州区举办“粽香传情 楚商聚力 共建支点”座谈会，邀请本地重点企业代表与回乡楚商共聚一堂，对接合作需求，搭建政企沟通平台。

以乡情为纽带，共商合作蓝图，共话发展新篇，这正是全省楚商返乡兴业热潮的生动注脚。自《推进楚商回乡工作行动方案》全面实施以来，湖北省上下凝心聚力、同向发力，楚商回乡工作取得显著性阶段成果，为湖北高质量发展注入强劲动能。

项目规模质量双提升，投资增长动能澎湃。今年以来，湖北省开展“楚商回乡共建支点”主题招商活动超1200场，走访重点楚商超万人次，签约亿元以上项目超3500个，开工项目1052个，总金额3868.8亿元。从结构上看，50亿元以上重大项目68个，“51020”先进制造业项目占比达85%，凸显产业升级的强劲态势。

产业生态加速完善，头部企业深耕湖北。围绕“补链延链强链”目标，湖北精准引导楚商项目嵌入全省重点产业链，吸引帝尔激光、航投未来能源、普宙科技、盛视科技等一批行业领军企业纷纷重仓湖北、深耕湖北，这些重点项目的落地，有效带动上下游及关联产业加速集聚融合，推动优势特色产业集群化发展，为湖北现代产业体系构建提供坚实支撑。

校友经济蓬勃发展，科教优势加速转化。背靠全省132所高校、3600多家科研院所科教“富矿”，湖北正深度激活校友“人才库”与“项目池”。用好“相约春天赏樱花”经贸洽谈、世界500强对话湖北等活动平台，成功举办“楚商回乡 共建支点”武汉大学校友招商推介会，汇聚300多位校友企业家与楚商代表共谋发展。华中科技大学依托上海校友会年会等契机，积极推动校地合作落地见效，让科教优势切实转化为发展胜势。

今年，湖北出台《推进楚商回乡工作行动方案》，开展产业链招商、产业生态招商、场景招商、要素储备招商和高端招商“五类招商模式”，提出15条创新务实举措，让楚商回乡投得舒心，发展放心。《行动方案》明确全省每年新增楚商回乡投资额亿元以上的注册企业1800家以上，各市（州）楚商回乡项目签约数每年增长10%以上、开工项目投资额每年增长8%以上。

湖北省商务厅相关负责人表示，下一步将重点推进三大举措，持续深化楚商回乡工作。一是构建信息平台，按照省级统一领导，市州分级推进的原则，建立楚商信息库、楚才名录库、校友资源库、上市企业库，实现数据互通共享，精准对接投资需求。二是擦亮活动品牌，高标准办好楚商大会，持续用好中国—北欧经贸合作论坛等活动及校友会平台，举办专题对接，擦亮楚商回乡招商“金名片”。三是推进精准招商，聚焦“51020”先进制造业集群，针对楚商在外投资领域，促进人才、资本、技术等核心要素在湖北加速集聚。（长江云新闻记者 罗金玉 通讯员 沈商轩）

(责编：董童、李源)

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