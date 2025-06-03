原标题：中国光大银行“全程通”累计融资超2万亿元 有力支撑国内自主品牌车企发展

“过去我们经常因为资金不到位而错失订车良机，影响销售节奏。自从和光大银行合作，加入‘全程通’金融网络后，情况大为改观。现在只要厂家发布订车信息，光大银行就能及时为我们提供融资支持，让我们可以第一时间从厂家订购到满意的车型。销售回款后再还银行，极大缓解了我们的资金占用压力，带动了我们销售增长。可以说，这是实实在在解决了我们经营中的痛点。”北京某汽车经销商在使用过光大银行“全程通”产品后说。

据悉，作为国内最早推出汽车供应链金融服务的银行之一，中国光大银行围绕“供、产、销、消、用”全场景，打造了“全程通”平台，构建起覆盖整车厂、零部件供应商、经销商及终端消费者的全链条金融服务体系，成为行业广泛认可的汽车供应链金融品牌。

经过二十余年的深耕实践，截至目前，光大银行“全程通”累计融出资金超2万亿元，覆盖百余家车企、逾2万户经销商及法人客户，全面提升了汽车产业链上下游的韧性和资金运转效率，为国内自主品牌车企发展提供了坚实支撑。

特别是在当前新能源汽车产业蓬勃发展的背景下，光大银行积极布局绿色金融，为国内优质新能源车企提供覆盖研发、制造、流通与消费各环节的全链条金融服务。

例如，为帮助某国内自主品牌车企实现新能源战略转型，光大银行通过“全程通”平台，为其搭建了专属的供应链金融服务体系，提供经销商库存融资、资产池、流动资金贷款等一揽子综合金融支持方案，累计授信额度超过140亿元，切实帮助企业优化资金结构、稳定供应链运营。在销售端，光大银行推出信用卡汽车分期付款产品，助力企业拓展渠道和市场，有效提升销售转化效率和客户黏性。

与此同时，近年来，光大银行加快人工智能、大数据、云计算等前沿技术在汽车金融业务中的落地应用，全面提升了对“全程通”平台系统数字化整合、流程关键节点控制、阈值预警指标管理、场景风险可视化等多个环节和领域的科技支撑能力，以金融科技赋能汽车产业智能化转型。

光大银行表示，未来，将继续聚焦服务实体经济本源，持续优化金融资源配置效率，进一步夯实汽车供应链金融服务基础，赋能产业链协同发展，助力中国汽车制造提质增效。

(责编：董童、李源)

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