人民网北京6月3日电 （记者许维娜）刚刚过去的端午节，一场关于“哪里龙舟氛围最浓”的网友票选引发热烈讨论。线下，“龙舟大省”广东凭借深厚底蕴和热闹赛事独占鳌头；线上，短视频平台的相关活动以创新形式和海量内容脱颖而出，让龙舟文化打破地域限制，走进亿万网友的视野。

这种“线下热热闹闹、线上红红火火”的双向奔赴，在广东多地形成了新的文化景观。

以珠三角流域为例，河道两岸早早聚满了闻讯而来的观众——南岸观礼棚内，本地村民与港澳台同胞欢聚一堂，分食着刚出锅的龙舟饭，糯米的油香混着虾米、腊肠的咸鲜在空气中弥漫；北岸民居天台变身绝佳观赛点，家家户户支起遮阳伞、摆开八仙桌，老人们摇着蒲扇回忆往年赛事，年轻人举着手机直播呐喊。

如今，“线下沉浸式体验+线上破圈传播”的模式，正让龙舟这一千年民俗焕发新生。

以短视频平台快手与东莞望牛墩镇联合打造的端阳龙舟赛为例，据当地政府介绍，这场龙舟大赛现场吸引超2万村民围观，平台通过多机位直播，让超亿人次在云端共赴龙舟之约。

直播间里，“比赛太精彩了”“选手都好有力量”等弹幕持续刷屏。奥运冠军张雨霏观看牛墩镇龙舟赛后，在该平台直播连麦中惊叹：“这节奏，比自由泳还考验连贯性。”

线下的舞台同样精彩纷呈，传统与现代的碰撞擦出亮眼火花。

线下，多位达人带来融合传统与现代的精彩表演：南北舞狮“对抗”，南狮灵动俏皮，北狮威武霸气；创新节目《龙舟交响曲》融合粤剧唱腔与木鱼歌韵律，碰撞出奇妙火花；英歌舞、龙舟舞、大湾区武术串烧轮番上演，尽显中华优秀传统文化魅力。水上空中舞狮惊险开场，水上拔河赛与百米竞速赛将传统与趣味结合。

快手相关负责人表示，平台通过解构龙舟文化，将其转化为竞技热血、创意记录、民俗美食等易感知模块，让传统节日更贴近现代生活。数字技术也为赛事注入新活力，佛山叠滘“龙船漂移”赛中，快手多机位直播让观众身临其境；广州国际龙舟邀请赛上，高清直播搭配AIGC技术打造的“可灵AI龙舟大片”，实现传统与现代数字艺术的虚实交融。

文化传承的背后，是经济效益与社会价值的双重释放。

望牛墩文联副主席、民俗专家表示，龙舟文化与短视频平台深度合作，是传统文化创新传播的成功实践。借此，当地孵化出一批传统文化人才，“80后、90后”年轻人自学小龙舟模型制作技艺，作品在平台上订单量稳步增长。

龙舟季还成为拉动消费的新引擎，嘉年华市集集结美食、手作、非遗文创摊位，“龙船饭”早早预订一空。神话角色coser、英歌舞队等互动表演，与游客热情互动。这场融合观赛、消费、娱乐的沉浸式体验，释放出传统龙舟文化的商业势能。

(责编：方经纶、吕骞)

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