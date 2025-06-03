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端午“水”力全开 多元玩法绘就文旅消费新热点

2025年06月03日16:59 | 来源：人民网
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人民网北京6月3日电 （记者许维娜）去浙江嘉兴粽艺工坊体验包粽子、到贵州铜仁观看独木龙舟激烈角逐、带孩子参加古风端午游园会……今年端午假期，非遗体验游、民俗竞技游、亲子研学游等特色玩法竞相绽放，点燃假日经济新引擎。

出行数据则为端午旅游热度提供了有力注脚。据交通运输部发布的消息，2025年5月31日至6月2日端午节假期期间，全社会跨区域人员流动量累计6.537亿人次，日均2.179亿人次，同比增长2.5%。

人员的大量流动直接转化为消费热潮。多地迎来旅游消费高峰。以北京为例，端午假期共接待游客821.1万人次，同比增长5.4%；实现旅游总花费107.7亿元，同比增长6.7%。

旅游热度的攀升也蔓延到了演出领域。演出市场同样火爆，北京开票营业性演出316台1119场，吸引观众45.8万人次，票房收入达1.4亿元，演出场次、观众人数、票房收入同比分别增长32%、75%、130%。大型营业性演出更是发挥强劲带动效应，11场大型演出吸引25万人次观众，创造1亿元票房收入，有力拉动周边住宿、餐饮、交通、购物等消费增长。

多个旅游平台数据显示，全国旅游市场消费升级态势明显，新消费业态蓬勃发展。这背后，民俗体验、周边短途游、避暑游成为拉动市场增长的“三驾马车”。

“水”元素无疑是端午旅游的最大亮点。热门景区前十中，近一半为水上乐园类景区；龙舟赛作为“水上非遗”，更是成为民俗游目的地的“金字招牌”。佛山、汨罗、聊城等地凭借精彩龙舟赛事，旅游热度直线飙升，吸引八方游客。

出行选择上，短途游占据主导地位。携程数据显示，2025年端午假期，国内周边游本地游占比达64%，杭州、南京、上海等城市成为周边游热门之选。北京、上海、成都等则位列国内热门旅游目的地前十。值得关注的是，广州、成都、重庆等热门旅行地的酒店均价，较五一节省超30%，较暑期也有两成左右优惠。

初夏时节，避暑需求提前引爆旅游市场。平台数据显示，近两周“溯溪”“漂流”相关产品热度环比增长超50%，上海玛雅海滩水公园等水上景区跻身国内热门景区前十。境内包车游也呈现小众避暑趋势，西藏林芝、内蒙古赤峰等地平均预订单量同比增长200%以上。此外，直升机低空观光、出海海钓等避暑新玩法，在短视频助力下迅速走红，海南三亚、陵水两地相关项目门票销售量同比增长超10倍。

不仅国内游火热，出入境游同样迎来双向高潮。端午期间，国内游客奔赴境外短途海岛度假，外国游客则纷至沓来感受中国传统节日魅力。中国“旅张力”持续释放，入境游订单涨幅近九成，入境游门票GMV同比暴涨1.5倍；国人出国旅游热情高涨，日本、韩国、中国香港等三小时飞行圈内地区成为热门目的地。

(责编：方经纶、吕骞)
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