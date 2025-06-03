人民网北京6月3日电 （记者乔雪峰）从城市绿道到318川藏线，从铁人三项赛场到跨境骑行路线，从自有自行车到共享单车，在这个被加速度定义的时代，越来越多人选择用两个轮子重新丈量生活的维度，自行车已从代步工具升级为生活方式与社交手段。

骑行热潮背后，是人们对于自由的向往和对健康生活的追求，也是对自我认知和自我突破的渴望。

来自海南的张先生，最初是为了提高铁人三项成绩而练习自行车，每周会骑行四五百公里。在骑行中，他不仅看到了自己能力的提升，更感受到了与志同道合的朋友一起骑行的快乐，“这种健康且能实现自我价值的爱好让我对骑行着迷。”

60多岁的骑友李先生，则是为了应对年龄增长带来的身体变化而开始骑行。“最初的动力是减肥，开始骑行以来，我身体更健康了，还结识了更多朋友，收获了快乐和好情绪。”

同时，骑行热不仅带动了整车销售，还促进了供应链的发展，尤其是高端零部件的需求。

6月3日是世界自行车日，运满满发布了自行车行业数据，显示出一条贯穿生产、运输与消费的产业链条，正在托举起一场全民骑行运动。

1月9日，天津一自行车工厂在平台上发布了一单运往成都的自行车货源，该订单共计约2000辆自行车、重达300吨，创下了平台2025年以来最重自行车货源的记录，订单很快由多辆货车进行了接单承运。

从省份维度看，2024年，平台上自行车发货量前五的省份分别为广东、河北、江苏、浙江、山东，发货前五城市则分别为天津、惠州、深圳、邢台、广州。其中，天津一市的自行车发货量就胜过排名第一的广东全省，而广东也不遑多让，在发货量前五的城市中，广东包揽了惠州、深圳、广州三个席位。

从城市层面看，东莞、天津、广州、深圳、上海是自行车收货最多的五个城市，这些城市兼具制造与消费的双重特征。而 4 月、5 月、7月是自行车收货量最高的三个月份，集中在春夏两季，这也与骑行爱好者的出行规律相契合。

此外，从平台数据可以看出，自行车运输需求不仅来自工厂到城市的供应链流通，还包括大量个人用户的自行车转运场景。骑行爱好者跨城骑行，异地参赛时的车辆托运，骑行社团仓库到骑行点的转运，大学生爱车在学校与家之间的来回运输等，都构成了这股骑行热潮的一部分。

(责编：方经纶、吕骞)

关注公众号：人民网财经 关注公众号：人民网财经