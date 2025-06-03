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从代步到智能 “全民骑行”驱动自行车产业升级

2025年06月03日16:59 | 来源：人民网
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人民网北京6月3日电 （记者乔雪峰）从城市绿道到318川藏线，从铁人三项赛场到跨境骑行路线，从自有自行车到共享单车，在这个被加速度定义的时代，越来越多人选择用两个轮子重新丈量生活的维度，自行车已从代步工具升级为生活方式与社交手段

骑行热潮背后，是人们对于自由的向往和对健康生活的追求对自我认知和自我突破的渴望。

来自海南的张先生，最初是为了提高铁人三项成绩而练习自行车，每周骑行四五百公里。在骑行中，他不仅看到了自己能力的提升，更感受到了与志同道合的朋友一起骑行的快乐，“这种健康且能实现自我价值的爱好让我对骑行着迷。”

60多岁的骑友李先生，则是为了应对年龄增长带来的身体变化而开始骑行。“最初的动力是减肥，开始骑行以来，我身体更健康了，还结识了更多朋友，收获了快乐和好情绪。”

同时，骑行热不仅带动了整车销售，还促进了供应链的发展，尤其是高端零部件的需求。

6月3日世界自行车日，运满满发布了自行车行业数据显示出一条贯穿生产、运输与消费的产业链条，正在托举起一场全民骑行运动。

1月9日，天津一自行车工厂在平台上发布了一单运往成都的自行车货源，该订单共计约2000辆自行车、重达300吨，创下了平台2025年以来最重自行车货源的记录，订单很快由多辆货车进行了接单承运。

从省份维度看，2024年，平台上自行车发货量前五的省份分别为广东、河北、江苏、浙江、山东，发货前五城市则分别为天津、惠州、深圳、邢台、广州。其中，天津一市的自行车发货量就胜过排名第一的广东全省，而广东也不遑多让，在发货量前五的城市中，广东包揽了惠州、深圳、广州三个席位。

从城市层面看，东莞、天津、广州、深圳、上海是自行车收货最多的五个城市，这些城市兼具制造与消费的双重特征。而 4 月、5 月、7月是自行车收货量最高的三个月份，集中在春夏两季，这也与骑行爱好者的出行规律相契合。

此外，从平台数据可以看出，自行车运输需求不仅来自工厂到城市的供应链流通，还包括大量个人用户的自行车转运场景。骑行爱好者跨城骑行，异地参赛时的车辆托运，骑行社团仓库到骑行点的转运，大学生爱车在学校与家之间的来回运输等，都构成了这股骑行热潮的一部分。

(责编：方经纶、吕骞)
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