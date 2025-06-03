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海南出台措施严格规范涉企行政检查

2025年06月03日17:37 | 来源：新华网
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新华社海口6月3日电（记者吴茂辉、王与点）记者从海南省营商环境建设厅获悉，海南省政府办公厅近日印发《严格规范涉企行政检查的若干措施》，明确涉企行政检查频次、标准等内容，将检查工作置于“阳光”下，着力解决多头、随意、过度检查等问题，该措施将于2025年7月1日起施行。

若干措施共22条，对全链条涉企行政检查进行严格规范。其中规定，无法定依据、未经公布的行政检查事项不得实施，不具备法定资格的组织和个人不得开展行政检查。除特殊重点领域外，对信用评价最高等次企业，同一主管部门日常现场检查原则上一年不超过1次。

若干措施推行“综合查一次”等举措，要求能合并、联合检查的不得重复、多头开展，可通过书面核查等非现场方式监管的，不得入企现场检查，减少对企业经营的干扰。

措施兼顾力度与温度，一方面推进包容审慎监管，坚持过罚相当，更多以风险提示、责任约谈、督促整改等柔性方式引导企业合规经营；另一方面对涉及公共安全和人民群众生命健康等特殊重点领域，依法依规重点监管，确保行政检查合法有效、不缺位不越位。同时，明确企业拒绝权和知情权，检查结果确定后，应当场或5个工作日内告知企业。

海南省营商环境建设厅相关负责人表示，该措施是海南构建“无事不扰”服务体系的实践，为规范涉企行政检查、优化营商环境提供“海南方案”。下一步，海南将畅通监督渠道，推行“亮码检查”，强化数字化监督，确保措施落地见效。

(责编：卫嘉、白宇)
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