人民网北京6月3日电 （方经纶）据工业和信息化部官网消息，为加快补齐乡村地区新能源汽车消费使用短板，构建绿色低碳、智能安全的乡村居民出行体系，工业和信息化部、国家发展改革委、农业农村部、商务部、国家能源局等五部门日前发布通知，组织开展2025年新能源汽车下乡活动。

通知提出，选取一批新能源汽车推广比例不高、市场潜力较大的典型县域城市，举行若干场专场活动；以此为中心辐射周边乡镇，结合地区特点开展若干场特色活动。与县域充换电设施补短板试点、智能网联汽车“车路云一体化”试点等工作形成协同效应，推动优质资源向乡村地区倾斜。

活动内容包括选取满足乡村地区使用需求、口碑好、质量可靠的新能源车型，开展展览展示、试乘驾驶等活动。组织新能源汽车售后维保服务企业，充换电服务企业，保险、信贷等金融服务企业协同下乡，持续优化乡村地区新能源汽车应用配套环境。推动车网互动技术在乡村地区应用，提升乡村绿色发展水平。落实车购税、车船税减免，汽车以旧换新，县域充换电设施补短板等政策，鼓励车企丰富产品供给、提升服务水平，积极扩大新能源汽车乡村地区消费。

据了解，活动采取“线上+线下”相结合的方式开展。线下环节，以县域主会场为枢纽，联动周边乡镇开展专场活动。线上平台，搭建云展销、直播导购、在线咨询等数字化场景，推动“线上下单—线下交付—售后跟进”服务闭环。

通知鼓励各类新能源汽车生产、销售、金融、充换电及售后服务等领域市场主体共同参与，结合以旧换新、县域充换电设施补短板等政策工具，定制“购车优惠+用能支持+服务保障”一体化促销方案，健全覆盖购车、用车、养车全周期售后服务网络。

(责编：方经纶、吕骞)

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