新华社北京6月3日电（记者周圆、张辛欣）记者3日获悉，工业和信息化部、国家发展改革委、农业农村部、商务部、国家能源局日前发布通知，组织开展2025年新能源汽车下乡活动。

据悉，此次活动以“绿色、低碳、智能、安全——赋能新农村，畅享新出行”为主题，旨在加快补齐乡村地区新能源汽车消费使用短板，构建绿色低碳、智能安全的乡村居民出行体系。

活动将选取满足乡村地区使用需求、口碑好、质量可靠的新能源车型，开展展览展示、试乘试驾等活动；组织新能源汽车售后维保服务企业，充换电服务企业，保险、信贷等金融服务企业协同下乡；推动车网互动技术在乡村地区应用，落实车辆购置税、车船税减免，汽车以旧换新，县域充换电设施补短板等政策，鼓励车企丰富产品供给、提升服务水平。

活动还将选取一批新能源汽车推广比例不高、市场潜力较大的典型县域城市，举行若干场专场活动，并以此为中心辐射周边乡镇；鼓励各类新能源汽车生产、销售、金融、充换电及售后服务等领域经营主体共同参与，定制“购车优惠+用能支持+服务保障”一体化促销方案，健全覆盖购车、用车、养车全周期售后服务网络。

(责编：卫嘉、白宇)

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