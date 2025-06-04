本报记者 王昊男

北京国际科技创新中心建设捷报频传——国家自然科学基金委员会不久前公布2024年度“中国科学十大进展”，其中6项研究成果源自北京；高被引科学家数量，连续两年排名全球创新城市首位；58项科技成果去年获得国家科技进步奖……

2023年5月，习近平总书记在河北考察并主持召开深入推进京津冀协同发展座谈会时强调：“要加快建设北京国际科技创新中心和高水平人才高地，着力打造我国自主创新的重要源头和原始创新的主要策源地。”

今年是“十四五”规划收官之年，也是北京国际科技创新中心建设的关键一年。为实现“到2025年，北京国际科技创新中心基本形成”这一发展目标，北京不断强化科技创新策源功能，加紧落实各项目标任务。

长城脚下，雁栖湖畔，致力于打造世界级原始创新承载区的怀柔科学城加速崛起。

综合极端条件试验装置、子午工程二期、多模态跨尺度生物医学成像设施，今年以来已有多个大科学装置通过国家验收。

“揭开生命的奥秘，首先要‘看到’不同时空尺度下生命体变化的过程。”多模态跨尺度生物医学成像设施首席科学家、北京大学国家生物医学成像科学中心主任程和平院士介绍，这一“生命观象台”能够打破时空尺度壁垒，为生命体拍摄全景式照片和视频，实现生命过程的系统性解码。

仰望寰宇，透过数据洞悉日地空间的“脾气”；聚焦精微，打破时空尺度探索生命的奥秘……目前，怀柔综合性国家科学中心布局的37个科技设施平台，29个已进入科研状态，累计产出科研成果329项。

推动科技创新与产业创新深度融合，中关村不断“上新”。

平均每平方公里创造886亿元产值！翻开中关村40家特色产业园的企业名录，人工智能等新兴产业与未来产业超七成。

北京市科委、中关村管委会主任张继红介绍，2024年，中关村规模以上企业总收入同比增长8%，在工业和信息化部发布的2024年国家高新区综合评价中蝉联第一。

连续两年出台支持创新医药高质量发展的措施，精准覆盖创新药械从研发到临床应用的全链条；推出“人工智能+新材料”创新发展行动计划，推动新材料产业智能化、高端化发展……以科技创新引领新质生产力发展，北京近年来在政策支持上靠前发力、精准加力。

发挥科研院所和科教人才富集的优势，北京持续夯实科技创新策源能力底座。

京西海淀，去年全新亮相的北京中关村学院，专注于人工智能与交叉学科领域，目前已从北大、清华等几十所高校中遴选优秀博士生500余人。

“在人工智能时代，知识获取的渠道已经发生改变，人才评价标准和教育教学方法必然随之变革。”北京中关村学院院长刘铁岩介绍，践行“打破学校边界、学科边界、导学边界、产教边界、阶段边界”的超常规育人模式，“持续发掘培育科技领军人才。”

日前，北京市委教育科技人才工作领导小组设立，一体推进教育科技人才发展，系统谋划一批先行先试的改革举措，努力形成更多可复制可推广的经验。

“深入贯彻落实习近平总书记重要指示批示精神和党中央决策部署，自觉从‘两个大局’的高度把握国际科技创新中心建设工作。”北京市委书记尹力表示，要充分发挥首都教育科技人才优势，以首善标准抓好各项任务落实，为科技强国建设作出新的更大贡献。

《 人民日报 》（ 2025年06月04日 01 版）

(责编：杨光宇、胡永秋)

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