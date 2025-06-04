端午假期

本报北京6月3日电 （记者王珂、郑海鸥）记者3日从文化和旅游部获悉：端午假期，各地举办丰富多彩的文化和旅游活动，拓展新业态、新场景，着力满足人民群众假日生活需求，全国文化和旅游市场安全平稳有序。经文化和旅游部数据中心测算，端午假期3天，全国国内出游1.19亿人次，同比增长5.7%；国内出游总花费427.30亿元，同比增长5.9%。

《 人民日报 》（ 2025年06月04日 01 版）

(责编：杨光宇、胡永秋)

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