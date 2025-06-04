车况怎么判断，新能源汽车咋上保险，售后谁来保障

中国汽车报记者 陈 萌

数据来源：中国汽车流通协会

版式设计：蔡华伟

随着一系列提振消费政策落地显效，今年前4月我国汽车产销量历史上首次双双突破1000万辆。

新车市场热度高，二手车市场也备受关注。但一段时间以来，有些二手车被消费者称为“柠檬车”：只能看到车的外表，却看不到“内心”，就像柠檬一样，好看，吃起来却很酸。

二手车车况如何判断？只听车商介绍，会不会上当？新能源二手车越来越多，车主权益能不能延续，保险好上吗？万一买到问题车，谁来提供售后保障？围绕消费者的疑虑，近日，记者进行了采访。

车况透明才能买得放心

有消费者反映，不敢买二手车，主要是把握不好车况，害怕买到事故车。

家住黑龙江哈尔滨市的王先生从当地一家二手车公司购入一辆有10年车龄的二手车。

买车时，他最关注价格和真实车况。“我买车是为了代步，品牌无所谓，价格4万元左右都能接受。”王先生说，“普通消费者把握不好车况，找信誉好的车商更保险。这家公司和本地广播电台有合作，我经常听他们在电台说车，所以选了他家。”

看车时，商家告诉王先生，这辆车发生过小剐蹭，有几个地方做过钣金喷漆，机油机滤也已到更换周期，前后减震部位有些漏油，但可以保证车辆非火烧、非水淹、非大事故，还提供了第三方检测报告。

虽然4.3万元的价格比其他公司报价贵些，但商家的细致坦诚打动了王先生，最终顺利成交。“车况透明才能买得放心。”王先生说。

中国汽车流通协会副会长罗磊表示，为了营造公平、公正的二手车消费环境，2013年国家发布《二手车鉴定评估技术规范》。之后市场上陆续出现了查博士、维真验车等独立第三方鉴定评估机构，以及可以获得车辆历史报告、查询车辆的出险及维修保养记录的二手车信息服务平台柠檬查等。如今，提供检测报告的车商越来越多。

前不久印发的《提振消费专项行动方案》提出，加强汽车领域信息共享，支持第三方二手车信息查询平台发展，促进二手车放心便利交易。

“二手车交易，真正的诚信是‘实话实说’。通过数据作证而非‘人为判断’是行业发展成熟的标志。”北京市汽车流通行业协会副秘书长王萌说。

中国汽车流通协会数据应用与消费者研究分会秘书长高凌表示，以旧换新政策提升了二手车的交易量，同时，消费者对“放心购车”的需求激增。第三方平台通过数据赋能，可以帮助二手车交易双方降低交易信任成本，助力行业提质增效。

呼吁电池质保“跟车不跟人”

近年来，新能源汽车大量进入二手车市场，随之而来的质保和保险问题，尤其受到消费者关注。

一些新能源车企对首任车主推出终身质保权益，但二手车车主无法享受。有车企在免责条款中写明，车辆所有权发生变更，将导致“三电”系统终身保修责任失效。而新能源汽车的电池、电机、电控维修费用较高，一旦出现故障，更换维修费用很可能超过二手车车主的承受范围。

罗磊呼吁，汽车生产企业不应搞二手车差异对待，“电动汽车越来越像移动的电子产品，消费者购买新车的频率比较高，首任车主条款不仅损害二手车消费者权益，还会影响汽车品牌的美誉度和品牌保值率。”

据悉，在非首任车主权益方面，有车企尝试提出解决方案。例如，2024年，上汽名爵面向非营运车主推出质保方案，不限定首任车主，也不限定行驶里程，电池质保“跟车不跟人”。

除了质保方面，还有一些二手车消费者在购买保险时遇到了麻烦。

“提车时挺高兴，上保险时却被拒绝。”福建一名二手车车主说，自己购买了一辆新能源二手车，好不容易找到愿意承保的保险公司，结果报价1.5万元，高出同价位燃油车一大截。保险公司认为，随着新能源汽车车龄的增长，电池衰减带来的隐患越来越大，而且新能源汽车贬值速度较快，维修成本很高。

类似问题引起各方关注。今年初，金融监管总局等部门发布《关于深化改革加强监管促进新能源车险高质量发展的指导意见》，提出深化新能源车险改革，优化产品服务供给，完善市场化条款费率形成机制，充分发挥新能源车险在损失补偿、风险减量、风险管理等方面的作用。今年1月25日，上海保险交易所搭建的“车险好投保”平台上线，新能源汽车保险向实现“愿保尽保，凡投必保”迈出重要一步。

售后服务提供多一份保障

过去，买二手车像是一锤子买卖，如果买到问题车，消费者维权非常困难。

根据《二手车流通管理办法》，二手车经销企业销售二手车时应当向买方提供质量保证及售后服务承诺，并在经营场所予以明示。重庆等地的二手乘用车销售服务规范地方标准也明确，二手车经销企业销售车辆签订书面合同时，内容应包括售后质保及维修服务的约定。

“小车商在提供售后服务方面还有所欠缺，但车企官方认证二手车商、经销商集团二手车商、国内知名互联网平台和品牌二手车商销售的二手车，都可以提供相应售后服务。”罗磊说，消费者在购车前可询问商家是否有相关服务，为自己多争取一份保障。

部分头部车企通过提供质保服务吸引到更多客源。如比亚迪、极氪等品牌都上线了官方认证二手车。消费者从官方渠道购买二手车，能享受“三电”终身保修、售后门店全国联保等权益。

一些经销商也加快跟进。永达集团承诺，该公司官方认证新能源二手车的电池健康度均不低于80%，并附带电池性能保障。海尔集团旗下的卡泰驰也承诺，所出售的车辆若存在“结构性损伤”“火烧”“泡水”等情况，提供回购保障；用户购车后可享受30天整车保修、1年或3万公里发动机、变速箱、驱动三大系统质保。更多头部车企与经销商提供质保服务，也将促使中小车商向更高的标准看齐。

车况更透明、质保和保险更齐全、售后服务更有保障，二手车消费者才能少踩坑，放心消费。

记者手记

新车畅销，为啥还要发展二手车市场

最新数据显示，我国汽车产销量延续旺势。一些读者会有这样的疑问：新车市场火热，为啥还要发展二手车市场？

其实，鼓励二手车市场发展，不仅有利于满足不同层次的消费需求，为消费者提供更多选择，还能减少资源浪费，符合循环经济理念。同时，二手车市场还带动评估、拍卖、金融、保险等相关行业发展，丰富了汽车产业链，提供更多就业机会。

二手车市场和新车市场也是紧密关联的。汽车市场从增量市场向存量市场过渡是大势所趋，二手车流通更顺畅，能够更有效地促进新车销售。

2024年，全国二手车交易量为1961.42万辆，同比增长6.52%，创历史新高，累计交易金额突破1.28万亿元。今年前4月，二手车累计交易量超630万辆，累计交易金额超4134亿元，二手车市场交易量今年全年有望首次突破2000万辆大关。

在一系列政策引导下，二手车全国流通的壁垒被逐渐打破，诸多堵点一一得到疏通，二手车行业正从“小、散、弱”向品牌化、规模化、规范化发展。随着多地置换更新补贴政策出台，二手车市场车源量也将得到进一步充实。

有了政策端和供给端的支持，二手车市场更好更快发展，值得期待。

《 人民日报 》（ 2025年06月04日 02 版）

(责编：杨光宇、胡永秋)

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