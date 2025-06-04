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第二届“一带一路”科技交流大会将举办38场活动

加快构建科技创新伙伴关系网络（权威发布）

本报记者 谷业凯
2025年06月04日05:22 | 来源：人民网－人民日报
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　　●我国已与80多个共建国家签署政府间科技合作协定

　　●我国与有关共建国家启动建设了70多家“一带一路”联合实验室

　　

　　科技合作是共建“一带一路”合作的重要组成部分。第二届“一带一路”科技交流大会将于6月10日至12日在四川成都举办。6月3日，国务院新闻办举行新闻发布会，介绍大会有关情况。

　　科技部副部长陈家昌介绍，第二届“一带一路”科技交流大会将围绕共建“一带一路”科技规划政策对接、科技人文交流、产业创新发展、国际大科学计划、科技减贫以及人工智能、中医药等议题，设置重要活动、主题活动、特色活动、圆桌会议、技术对接五大板块，将举办第二届“一带一路”科技创新部长会议等38场活动。本届大会将为加快构建“一带一路”科技创新伙伴关系网络、促进科技成果惠及各国人民，打造开放包容、互学互鉴的机制化交流平台。

　　四川省副省长李文清介绍，第二届“一带一路”科技交流大会目前已邀请到超过100个国家和国际组织的嘉宾出席，包括科技创新部长、国际组织负责人、国际知名学者，以及来自国内外高校、科研院所、科技型企业的代表。

　　“本届大会得到了共建‘一带一路’国家的积极响应，参与国别多、涉及领域广，预期成果丰硕。本届大会将继续推动构建多层次、多领域的科技交流合作机制，搭建一批产学研用交流合作平台，发布一系列重要成果，为全球科技创新合作注入新动能。”陈家昌说。

　　推动科技创新是高质量共建“一带一路”八项行动之一。目前，我国已与80多个共建国家签署政府间科技合作协定，发挥双多边合作机制的引领带动作用，形成全方位多层次的科技创新合作网络。

　　在农业、新能源、健康等领域，我国与有关共建国家启动建设了70多家“一带一路”联合实验室；支持广西、云南、宁夏、江苏、湖北、广东等地，面向共建“一带一路”国家建立了10个国际技术转移中心。“我们积极支持共建国家青年科学家来华从事短期科研工作和交流，覆盖面已达到80%以上的共建国家，涉及现代农业、生命健康、生态环境、材料科学等众多领域。”陈家昌介绍。

　　2023年首届“一带一路”科技交流大会举办以来，成渝地区在推动“一带一路”科技创新合作方面取得积极进展。重庆市副市长马震介绍，成渝地区已实施300余项国际联合研发项目，形成覆盖11国的高校协同创新网络，组建成渝地区“一带一路”国际技术转移联盟，培养国际技术经纪人200余名，去年国际技术合同成交额达188亿元。

　　国际科技合作是大趋势，发展科学技术必须具备全球视野。目前，中国已经与160多个国家和地区建立了科技合作关系，加入了200多个国际组织和多边机制，中外政府间科技协议达到119个。近年来，我国提出《全球人工智能治理倡议》，发布《国际科技合作倡议》，为全球科技治理贡献了中国智慧，得到了世界各国的广泛响应。“我们还深度参与了国际大科学计划，像国际热核聚变实验堆计划、平方公里阵列射电望远镜等近60个国际大科学计划和大科学工程，我们牵头组织‘深时数字地球’‘海洋负排放’等国际大科学计划，共同应对气候变化、粮食安全、能源安全等方面的全球性挑战。”陈家昌表示。

　　陈家昌说：“下一步，将继续深入实施‘一带一路’科技创新行动计划，携手各国推动数字时代的互联互通，积极发起和组织实施国际大科学计划和大科学工程，加大对发展中国家的科技援助，为科技进步惠及全人类作出更多、更大的贡献。”

　　《 人民日报 》（ 2025年06月04日 02 版）

(责编：杨光宇、胡永秋)
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