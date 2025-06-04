辽宁深入实施政务服务改革

本报记者 刘成友 郝迎灿

在辽宁沈阳政务服务中心，一刻钟不到，沈阳美茵联合检测有限公司员工陈琳就拿到了以前要跑好几个部门才能开具的企业公共信用信息报告。

在政务服务中心的信用服务窗口，陈琳提交了营业执照副本等相关材料，填写了申请表。窗口工作人员迅速依申请信息查询核实、打印材料，将事情高效办结。

“这份报告，能替代10个领域开具的无违法违规证明。”沈阳市大数据管理中心信用发展部副部长金崇无介绍，从2023年11月开始，沈阳实施“1张报告替代10个公章”创新举措，使企业告别“多处跑、多头跑”。

近年来，辽宁深入实施“高效办成一件事”“免申即享、直达快享”等改革举措，综合运用流程重塑、数据赋能等方式，为企业和群众办事减环节、优服务、增便利，推动政务服务提质增效，不断优化营商环境。

在沈阳市浑南区浑南会客厅，一家公司负责人前来咨询业务。在工作人员手把手帮助下，事情在几分钟内处理完成。作为浑南区营商环境建设局打造的涉企政务服务中心，浑南会客厅推动审批人员与企业人员面对面交流，让办事更加高效、顺畅。

“线下依托政务服务中心综合窗口‘一窗办理’，线上依托一体化政务服务平台‘一端受理’，变企业群众多头跑为审批部门协同办。”辽宁省营商环境建设局副局长杨松涛介绍，目前全省申请政务服务事项“一窗综合受理”比例超过90%。

“我还没出院，家人就在医院‘新生儿出生一件事’综合受理窗口为宝宝办好了出生医学证明、落户登记、医保参保登记和社保卡申领这几件事，真是太方便了。”刚当宝妈的辽阳市民王靖禹说。

“一件事一次办”“一类事一站办”，辽宁将需要多个部门办理或跨层级办理，关联性强、办理量大、办理时间相对集中的多个事项集成办理，持续推进企业和群众办事减时长、降成本。截至2024年底，全省已有52个“高效办成一件事”场景上线运行，平均申报材料缩减73%，审批环节缩减85%，办理时限缩减87%。

“以前，企业符合哪项优惠政策，领取什么奖励补贴，得自己到相关职能部门去申请；现在不用申请，更不用来回跑腿报材料，惠企资金自动就到账了。”看到账户上45.8万元的高新技术企业等资金支持，辽宁亿金电子有限公司总经理宋艳感受到了“政策找人”带来的便利。

据介绍，辽宁连续3年深入推进“免申即享、直达快享”改革，通过对惠企政策进行流程再造，以“免打扰”服务，实现政策兑现“足不出户”、材料准备“系统代劳”、扶持资金“自动兑付”，有效提升了政策兑现效率。截至2024年底，辽宁全省累计有1066条政策实现“免申即享”，兑现资金支持超过41亿元，兑付税费优惠超过2200亿元。

《 人民日报 》（ 2025年06月04日 07 版）

(责编：杨光宇、胡永秋)

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