打开
人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

写易智能创作引擎 人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>经济·科技

辽宁深入实施政务服务改革

超九成事项一窗受理  上千条政策“免申即享”

本报记者 刘成友 郝迎灿
2025年06月04日05:24 | 来源：人民网－人民日报
小字号

　　在辽宁沈阳政务服务中心，一刻钟不到，沈阳美茵联合检测有限公司员工陈琳就拿到了以前要跑好几个部门才能开具的企业公共信用信息报告。

　　在政务服务中心的信用服务窗口，陈琳提交了营业执照副本等相关材料，填写了申请表。窗口工作人员迅速依申请信息查询核实、打印材料，将事情高效办结。

　　“这份报告，能替代10个领域开具的无违法违规证明。”沈阳市大数据管理中心信用发展部副部长金崇无介绍，从2023年11月开始，沈阳实施“1张报告替代10个公章”创新举措，使企业告别“多处跑、多头跑”。

　　近年来，辽宁深入实施“高效办成一件事”“免申即享、直达快享”等改革举措，综合运用流程重塑、数据赋能等方式，为企业和群众办事减环节、优服务、增便利，推动政务服务提质增效，不断优化营商环境。

　　在沈阳市浑南区浑南会客厅，一家公司负责人前来咨询业务。在工作人员手把手帮助下，事情在几分钟内处理完成。作为浑南区营商环境建设局打造的涉企政务服务中心，浑南会客厅推动审批人员与企业人员面对面交流，让办事更加高效、顺畅。

　　“线下依托政务服务中心综合窗口‘一窗办理’，线上依托一体化政务服务平台‘一端受理’，变企业群众多头跑为审批部门协同办。”辽宁省营商环境建设局副局长杨松涛介绍，目前全省申请政务服务事项“一窗综合受理”比例超过90%。

　　“我还没出院，家人就在医院‘新生儿出生一件事’综合受理窗口为宝宝办好了出生医学证明、落户登记、医保参保登记和社保卡申领这几件事，真是太方便了。”刚当宝妈的辽阳市民王靖禹说。

　　“一件事一次办”“一类事一站办”，辽宁将需要多个部门办理或跨层级办理，关联性强、办理量大、办理时间相对集中的多个事项集成办理，持续推进企业和群众办事减时长、降成本。截至2024年底，全省已有52个“高效办成一件事”场景上线运行，平均申报材料缩减73%，审批环节缩减85%，办理时限缩减87%。

　　“以前，企业符合哪项优惠政策，领取什么奖励补贴，得自己到相关职能部门去申请；现在不用申请，更不用来回跑腿报材料，惠企资金自动就到账了。”看到账户上45.8万元的高新技术企业等资金支持，辽宁亿金电子有限公司总经理宋艳感受到了“政策找人”带来的便利。

　　据介绍，辽宁连续3年深入推进“免申即享、直达快享”改革，通过对惠企政策进行流程再造，以“免打扰”服务，实现政策兑现“足不出户”、材料准备“系统代劳”、扶持资金“自动兑付”，有效提升了政策兑现效率。截至2024年底，辽宁全省累计有1066条政策实现“免申即享”，兑现资金支持超过41亿元，兑付税费优惠超过2200亿元。

　　《 人民日报 》（ 2025年06月04日 07 版）

(责编：杨光宇、胡永秋)
关注公众号：人民网财经关注公众号：人民网财经

分享让更多人看到

推荐阅读
五部门：组织开展2025年新能源汽车下乡活动
　　人民网北京6月3日电 （方经纶）据工业和信息化部官网消息，为加快补齐乡村地区新能源汽车消费使用短板，构建绿色低碳、智能安全的乡村居民出行体系，工业和信息化部、国家发展改革委、农业农村部、商务部、国家能源局等五部门日前发布通知，组织开展2025年新能源汽车下乡活动。 通知提出，选取一批新能源汽车推广比例不高、市场潜力较大的典型县域城市，举行若干场专场活动；以此为中心辐射周边乡镇，结合地区特点开展若干场特色活动。…
从代步到智能 “全民骑行”驱动自行车产业升级
　　人民网北京6月3日电 （记者乔雪峰）从城市绿道到318川藏线，从铁人三项赛场到跨境骑行路线，从自有自行车到共享单车，在这个被加速度定义的时代，越来越多人选择用两个轮子重新丈量生活的维度，自行车已从代步工具升级为生活方式与社交手段。 骑行热潮背后，是人们对于自由的向往和对健康生活的追求，也是对自我认知和自我突破的渴望。…
客户端下载

热门排行

微信扫一扫 提供新闻线索微信扫一扫
提供新闻线索

人民日报社概况| 关于人民网| 报社招聘| 招聘英才| 广告服务| 合作加盟| 版权服务| 数据服务| 网站声明| 网站律师| 信息保护| 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  京ICP备12004265号-13

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2023]4961-141号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2025 by www.people.com.cn. all rights reserved

推荐阅读
打开客户端体验更多服务 打开
返回顶部