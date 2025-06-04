本报北京6月3日电 （记者郁静娴）近日，农业农村部办公厅印发《关于做好2025年高素质农民培育工作的通知》，明确今年高素质农民培育计划重点支持实施粮油和重要农产品生产经营主体提升工程、新产业新业态带头人培育工程、文明乡风建设素质素养提升工程。其中，针对行业急需、人才培养短板弱项、产业发展痛点难点等，将举办一批专题培训班。

通知要求，严格把关综合素养课教材和师资，广泛吸纳农业企业、家庭农场、农民合作社等参与实践教学，支持用好农科院所、农技推广机构、科技小院等科技资源，开展农业实用技术培训。持续探索并完善学用贯通、育用结合的人才培养模式，推动高素质农民培育提质量、见实效。

近年来，在中央财政支持下，农业农村部持续实施“高素质农民培育计划”。2020年至2023年，全国共开展高素质农民培育309.7万人次。

《 人民日报 》（ 2025年06月04日 07 版）

(责编：杨光宇、胡永秋)

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