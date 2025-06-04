本报北京6月3日电 （记者谷业凯）记者从中国核能电力股份有限公司获悉：截至今年6月1日19时，江苏核电“和气一号”核能供汽项目已累计供应清洁工业蒸汽300万吨。

利用核能供热、供汽、供电替代煤炭消耗，是石化行业面临保障稳定供应与清洁低碳转型双重挑战下的优选方案。作为我国首个工业用途核能供汽项目，江苏核电“和气一号”核能供汽项目采用田湾核电3、4号机组中驱动汽轮机系统做功发电的二回路蒸汽为热源，在物理隔绝的情况下制备工业蒸汽，再通过多级换热将蒸汽通过工业用汽管网输送到石化产业基地，替代传统煤炭消耗，解决石化企业热源和动力源问题。

《 人民日报 》（ 2025年06月04日 07 版）

(责编：杨光宇、胡永秋)

关注公众号：人民网财经 关注公众号：人民网财经