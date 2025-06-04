销售收入同比增长百分之三点六

本报北京6月3日电 （记者王观）国家税务总局最新发布的数据显示：今年前4个月，全国民营经济（包括民营企业和个体工商户）纳税人享受支持科技创新和制造业发展的主要政策减税降费及退税3518.8亿元，占比超六成，是税费优惠政策的主要受益对象。一系列税费优惠政策有效激发了民营经济活力。税务数据显示，前4个月，民营经济总体发展稳中向好，呈现出多方面亮点。

发展态势稳中向好。增值税发票数据显示，前4个月，民营经济销售收入同比增长3.6%，比全国企业高0.9个百分点，占全国企业销售收入比重71.3%。分行业看，制造业、高技术产业民营经济销售收入同比分别增长6.5%、15.5%，增速分别比全国同行业企业快1.8个和1.6个百分点。

吸纳就业人数稳步增长。税务数据显示，截至4月底，民营经济缴纳养老保险费的人数占全部企业职工缴费人数的79.4%，较去年同期提高0.2个百分点；缴费人数同比增长0.9%，较全部企业平均增幅高0.2个百分点。

新办经营主体保持增长。税收数据显示，截至4月底，全国民营经济涉税经营主体户数同比增长7.6%，占全国涉税经营主体比重达97.6%，为稳定经营主体基本盘贡献了重要力量。

国家税务总局有关司局负责人表示，税务部门将继续不折不扣落实税费优惠政策，提升税费服务水平，帮助广大民营经济主体轻装上阵、增强活力，进一步发挥稳就业、稳企业、稳市场、稳预期的重要作用。

《 人民日报 》（ 2025年06月04日 10 版）

(责编：杨光宇、胡永秋)

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