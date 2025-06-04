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前4月全国社会物流总额同比增长5.6%

2025年06月04日05:25 | 来源：人民网－人民日报
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　　本报北京6月3日电  （记者欧阳洁）中国物流与采购联合会3日公布前4月物流运行情况。4月份，物流运行顶住外部冲击压力，展现较强韧性与发展潜力，整体保持平稳向好态势。1—4月，全国社会物流总额达115.3万亿元，同比增长5.6%。

　　从结构来看，生产和消费需求平稳增长，有效支撑国内物流需求保持韧性。1—4月，工业品物流总额同比增长5.7%，4月份多数行业和产品物流需求保持增长，41个大类行业增长面达87.8%。其中，装备制造业物流增速达9.8%；高技术制造相关物流需求同比增长10.0%。1—4月，单位与居民物品物流总额同比增长5.9%，较一季度提升0.1个百分点。4月份，消费品以旧换新等扩内需政策效应显著，叠加直播带货、即时零售等新业态助力，居民消费物流需求稳步增长。智能家居、通讯器材、建筑装潢等以旧换新相关品类商品零售额拉动消费增长1.4个百分点，带动物流需求同步释放。线上电商消费活力强劲，1—4月实物商品网上零售额增长5.8%，较一季度提升0.1个百分点。

　　进口货物物流总额有所回落，但降幅有所收窄。1—4月进口货物物流总额同比下降4.1%，较一季度收窄1个百分点。机电产品中，机床、集成电路进口物流量保持增长，同比分别增长22.9%和8.0%。4月份，中亚班列开行1143列，运送货物8.6万标箱，同比分别增长9.4%和14.6%；民航国际航线货邮运输量35.3万吨，同比增长26.3%。

　　《 人民日报 》（ 2025年06月04日 10 版）

(责编：杨光宇、胡永秋)
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