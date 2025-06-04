本报北京6月3日电 （记者王珂、尹晓宇）6月3日，2025年“服务消费季”活动在江苏省南京市启动。活动从6月开始，将持续至年底，按照“政府引导、市场运作、创新增效、提质惠民”原则，发挥部门、地方、协会、平台、企业、媒体作用，聚焦餐饮、住宿、家政、养老、文娱、旅游、体育、健康等10多个重点领域，组织开展160余项群众喜闻乐见、商家积极参与的服务消费促进活动。

2025年“服务消费季”系列促消费活动由商务部牵头组织，着力推动商旅文体健融合发展，培育“旅游+”“美食+”“体育+”“演艺+”“会展+”“数字+”“IP+”“冰雪+”“列车+”“电影+”等融合消费场景。通过优惠促销、品鉴体验、线路发布、展示推介、技能竞赛等多种形式，创新服务消费场景，激发经营主体活力，着力提升供给品质，释放服务消费潜能，培育服务消费新增长点。

启动仪式上，商务部服贸司发布2025年全国“服务消费季”活动方案，江苏省商务厅和南京市商务局分别发布服务消费惠享礼包和“宁享服务”消费臻选指南。

《 人民日报 》（ 2025年06月04日 10 版）

(责编：杨光宇、胡永秋)

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