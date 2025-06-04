每年出口约1.2亿副美妆睫毛，产值100亿元，山东平度——

本报记者 李 蕊

镊子快速翻飞，指尖轻拢慢捻，乌黑的毛发在工人的巧手中渐次舒展，一片片轻若蝉翼的美妆睫毛做好了。在山东平度市大泽山镇的睫毛加工企业内，产品正等待发货。

名不见经传的小城平度，藏着美妆睫毛的致富密码。上世纪70年代，这门时髦生意来到平度，经过几十年的发展，如今已成为当地支柱性产业。数据显示，平度每年约有1.2亿副美妆睫毛销往海外，产量约占全球的70%。

“每根毛发都有自己的位置。”在平度伊彩美尔眼睫毛厂里，女工王振娟将细如发丝的貂毛精准嵌入模具槽，胶带一粘，一排自然卷翘的睫毛雏形乍现；相邻工位的于光敏将美妆睫毛分装在模具上，完成质检之前的工序。

“现在技术越来越熟练，每天能分装约2500副美妆睫毛，一月能挣6000多元钱。”于光敏做眼睫毛已有10年，“这里离家近，工作时间自由，照顾家里老人、孩子都方便。”

近5年来，平度美妆睫毛企业数量大幅增长，目前，全市共有美妆睫毛经营主体5000余家，可生产加工3000余种不同样式、品类的成品，从业人员有6万多人。

“产业发展并非坦途。前些年，我们也曾面临发展瓶颈，比如存在自动化程度低、自主品牌建设滞后、产品附加值低等问题。”平度市工业和信息化局局长乔宁表示。

走进美妆在线新经济产业园内的青岛博秀假睫毛工艺品有限公司车间，只见技术员轻触控制屏，机械臂在自动化流水线上灵巧舞动，粘取、移动、定位……一组操作行云流水。

“无需看管，这台‘3D打印’设备能自主完成上料、剥料等12道工序。”青岛博秀假睫毛工艺品有限公司总经理王海波说，“过去是家庭作坊式生产，现在是标准化生产车间，产业链生产效率提高了5至6倍，经济效益提高了20%。”

“我们还打造‘美妆睫毛产业大脑’，助力企业打造睫毛半成品和后端智能制造数字化车间，提升生产质效。”青岛美妆在线新经济产业园总经理郭虎说。

王海波是当地小有名气的“睫毛二代”。从父辈手中接棒后，他深谙创新之道：“现在要注重产品质量及品牌形象的塑造，适应不同国家消费者的需求与偏好。”他带领团队研发的可降解睫毛已成为欧美市场的新宠。

这些企业的转型，是平度美妆睫毛产业升级的生动注脚。

近年来，平度推出财税扶持、电商培育、人才引进、品牌支持等政策，加快美妆在线新经济产业园、美妆配套产业园以及大泽山和旧店生产基地“两园两基地”发展，突出产业集聚优势，进一步“建链强链补链延链”，扶持产业做大做强。

“在上游，我们建设配套产业园，集聚拉丝、磨尖、染色等原料企业，补齐化纤原料生产环节；中游聚焦半成品生产环节，发力智能装备研发，实现降本、提质、增效；下游借力美妆在线新经济产业园，携手平台培育电商新生力量，助力企业向终端销售转型升级。”乔宁介绍，通过“建链强链补链延链”的系统工程，平度全面提升美妆睫毛产业的资源整合、技术实现与运营管理能力，年生产产值可达100亿元。

“下一步，我们将打造睫毛产业人工智能应用场景，建设未来工厂、产业图谱、数字园区等，积极推进数字化建设。”乔宁描绘着产业蓝图，“还要深化产学研合作，以智能化、数字化赋能产品创新，开拓更广阔的发展前景。”

《 人民日报 》（ 2025年06月04日 10 版）

(责编：杨光宇、胡永秋)

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