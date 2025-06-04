——民盟中央开展二〇二五年度重点考察调研

本报记者 游 仪

消费是推动中国经济可持续发展的重要力量。当下，服务消费已成为居民消费的重要增量来源，在稳增长、惠民生、促就业方面发挥重要作用。如何进一步提升服务品质、优化消费环境，推动服务消费高质量发展？

受中共中央委托，民盟中央主席丁仲礼、常务副主席王光谦分别率调研组赴四川、海南，围绕“优化政策与机制 促进服务消费”开展重点考察调研。

深入一线

扎实调研

作为国家级非物质文化遗产，自贡灯会是一张享誉全球的中华优秀传统文化名片。夜幕降临，四川第三十一届自贡国际恐龙灯会上，“青城双姝”传神灵动，“齐天大圣”威风凛凛，大熊猫灯活泼可爱。璀璨灯海，流光溢彩，游客纷纷掏出手机拍照打卡。

“周边产业配套咋样？”“游客参观热情如何？”“加强IP联动能否吸引更多年轻人来？”……在自贡的中华彩灯大世界景区，调研组问得细致，现场负责人一一作答，详细介绍了景区的运营、服务情况。

在四川成都天府长岛瞪羚谷数字文创产业基地，调研组参观了孵化出“哪吒”IP的可可豆动画影视有限公司，实地了解数字文创领域数字产业化和产业数字化发展趋势，并仔细询问其在激发创新动力、发展活力方面面临的问题。

在海南海口，调研组调研了海口国际免税城、海口市复兴城互联网信息产业园、海口骑楼老街等点位，详细了解旅游消费、信息化服务与商业数据跨境业务开展和南洋历史文化街区消费等方面的情况，对海南自贸港建设进行深入考察调研。

从文创产业基地到信息产业园，从多元文化园区到历史文化街区，调研组进企业、入园区，深入一线，先后前往四川内江、自贡、乐山、成都，以及海南海口、文昌、琼海、陵水、三亚等地进行调研。其间，调研组还分别在成都、海口召开座谈会，与地方政府有关职能部门负责人、智库及高校专家深入交流，系统了解当地促进服务消费升级的做法、成效和存在的问题。

把脉“问诊”

现场“开方”

在位于自贡市的四川卫生康复职业学院，调研组参观了功能障碍者（老年人）辅具生产实训基地、智慧养老实训基地，观摩教学场景。

相关负责人介绍，学院率先在四川省内开设了康复辅助器具技术专业，积极响应国家加快发展养老服务、残疾人康复事业等相关政策。在推进过程中，仍然存在产教融合不够深入，部分企业对与学校开展合作热情不高，学生对居家陪护、老年助浴等市场前景广阔的行业职业认同度低等问题。

“产教融合是推动教育、科技、人才协同联动的有效路径，要将产业需求融入人才培养的全链条。”调研组建议，希望四川完整准确全面贯彻新发展理念，统筹扩大内需和深化供给侧结构性改革，进一步增强政策支持、促进服务质量提升、培育服务消费新增长点，为经济高质量发展提供有力支撑。

在文昌国际航天城，调研组考察了航天旅游消费情况。截至今年2月底，已有超700家航天相关企业和机构入驻文昌国际航天城，26家卫星产业集群企业签约入驻。2016年以来，到文昌看火箭发射，已成为众多游客出游的重要选项之一。

“商业航天发射场进入到了常态化发射运营阶段，围绕可重复使用火箭开展的海上发射回收系统、动力系统试车台等项目，我们也在迅速推进。”海南商业航天发射场相关负责人说。

调研组认为，服务消费是吸纳就业最多的领域。“要发挥海南航天产业优势，统筹谋划服务消费与就业工作相互促进的制度安排。”调研组建议，一方面，开展以高质量就业为导向的青年职业技能培训，促进新就业形态、灵活就业的健康发展；另一方面，提高旅游消费市场各类主体质量，发展出更多具有海南特色的服务消费业态。

总结经验

贡献智慧

当前，我国围绕促进服务消费、扩大内需战略密集出台一系列支持政策，如何推动服务消费供给侧结构性改革？怎样培育服务消费新增长点？调研组通过细致走访、深入座谈，广泛听取意见建议，认真总结相关经验做法。

近年来，四川省在服务消费领域市场规模持续扩大、文化IP与创新活动驱动消费升级、政策支持与服务质量提升等方面持续发力，实现了服务消费市场的扩容提质，为经济高质量发展注入新动能。

今年是海南自贸港封关运作之年。海南结合本地区地域特色、历史文化资源和政策优势，服务消费呈现特色化、多元化、国际化特征，消费市场不断释放活力、激发潜力。

“我们要切实提高对发展服务消费重要性的认识。通过发挥政策制度优势，打造更高质量的消费环境，努力推动服务消费高质量发展，不断提升人民生活品质。”调研组认为，要进一步拓展旅游消费发展空间，积极培育旅游消费新业态，打造体育、演艺、免税等服务消费供给与文化旅游行业结合的消费场景；切实推进旅游消费国际化，持续打造时尚消费中心，带动海外高端消费回流。

调研组表示，要深入学习领会习近平总书记关于全方位扩大内需的重要论述精神，认真贯彻落实中央经济工作会议决策部署，采取切实有力措施，着力释放我国巨大的内需潜力。在综合调研成果和各方意见建议的基础上，调研组将向中共中央、国务院提出相关政策建议。

《 人民日报 》（ 2025年06月04日 11 版）

(责编：杨光宇、胡永秋)

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