江苏南通探索建立“社区合伙人”机制

本报南京6月3日电 （记者姚雪青）深入贯彻中央八项规定精神学习教育开展以来，江苏省南通市一体推进学查改，紧盯城市社区基层治理痛点，深入查摆政绩观偏差、工作举措脱离群众等方面突出问题，通过整合资源、集中整改，探索建立“社区合伙人”机制，着力解决群众急难愁盼问题，把学习教育成果转化为推动发展的实际成效。

“社区合伙人”由社区党组织牵头，将专业人才、技能人员、社区能人、企事业单位代表、其他群体等5类治理力量转化为“需求共商、资源共享、治理共担”的“合伙人”，构建起“发现问题—协商方案—认领项目—监督评价”的闭环治理链条。

针对居民提出的电梯“超龄服役”问题，南通如皋市如城街道秀水社区通过与“合伙人”共同“议单”，对辖区江中花园小区的13台“高龄”电梯集体更新改造。南通各社区在网格基础上进一步划分邻里服务区，引导党员干部下沉一线，建立“服务对象情况清单、隐患矛盾问题清单、交办落实进度清单、办结成效反馈清单”，为“社区合伙人”协商议事、服务群众提供有力支撑。

目前，全市党员干部累计联系服务群众12万余次，形成实事项目清单24590个，办理老旧小区污水管网更新、商住楼消防设施改造、“全龄友好”社区食堂创办等民生实事2600余件。

《 人民日报 》（ 2025年06月04日 11 版）

(责编：杨光宇、胡永秋)

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