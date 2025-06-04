打开
人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

写易智能创作引擎 人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>经济·科技

向新而行、向智发力、向高攀登

河南新乡：传统产业长“新枝”（走进产业地标·发展一线探变化）

本报记者  刘志强  方  敏  王云杉
2025年06月04日05:27 | 来源：人民网－人民日报
小字号

　　心连心集团蓝色科技车用尿素生产线。
　　王恩豪摄

　　新乡化纤氨纶智能生产线及自动落丝设备。
　　郑逢善摄

　　威猛股份研发的焊接机器人“小萌”。
　　赵 云摄

　　习近平总书记强调：“制造业是国民经济的重要支柱，推进中国式现代化必须保持制造业合理比重。”

　　当前，国际经贸形势纷繁复杂，实体经济运行状况如何？各地如何因地制宜发展新质生产力，迎难而上实现更大发展？带着这些问题，日前记者走进北京、江苏、河南、广东等地进行深入调研。本版今起推出“走进产业地标·发展一线探变化”系列调研报道，深入剖析各地推动制造业转型升级、加快发展的好经验好做法。

　　——编  者  

　　

　　地处中原腹地的河南新乡市，一批传统产业企业正焕发出新活力。

　　河南矿山公司，深入应用人工智能技术，给起重机装上“智能大脑”，实时感知起重机运行状态，让故障无处遁形；新科防护，专注于阻燃防护面料技术研发，产品远销全球40多个国家和地区；银金达新材料，建立循环经济产业园，助力聚酯材料绿色循环再利用……

　　今年一季度，新乡市规模以上工业增加值同比增长8.6%，工业投资增长28.2%，制造业增加值同比增长9.1%……当前，面对国内经济运行承压的复杂环境，新乡传统产业企业如何顶压前行、转型升级？记者进行了采访。

　　向新而行，打开市场新空间

　　“树根”是煤，煤作为基础原料转化生成合成气，合成气顺着“枝干”衍生出各类产品；利用合成气可产生尿素，尿素可被加工成车用尿素，用于净化汽车尾气；尿素还可以加工成基础化工原料，用于生产新型高档家具、汽车内饰……走进心连心集团展厅，一棵煤化工“产品树”吸引了记者注意。

　　“我们产品都在煤化工产业链上，彼此之间紧密连接、相互交叉，并持续向下游医药中间体、高分子新材料、环保领域化学品、高附加值精细化工品延伸。”心连心集团总经理张庆金说，丰富的产品谱系让公司能根据需求调节产品结构，保持合理的盈利水平。尽管行业下行压力较大，公司依然韧性十足，2024年，心连心集团利润同比增长23%。

　　心连心集团做足了煤化工文章，新乡化纤股份有限公司则将菌草“吃干榨净”。

　　3月下旬，新乡化纤年产5000吨菌草生物质纤维项目投产。“这条产线以菌草为原料，采用先进的分离技术。先将菌草中的纤维素提纯生产为再生纤维素纤维原料、半纤维素，再转化为基础化工原料。”新乡化纤副总经理张家启说。

　　菌草，纤维素含量高，在制浆方面，能够代替木材。张家启指着一捆捆打包整齐的菌草纤维试车产品告诉记者，目前，公司已掌握从菌草到纤维的全套工艺技术，拥有菌草制浆和纺丝等6项国家发明专利，技术国际领先。未来，计划建成年产100万吨的菌草新材料生产基地，为国内再生纤维素纤维行业提供优质绿色原料。

　　向新而行，有对资源的新利用，也有对市场新需求的响应。

　　“现在的新型石膏板产品既节能环保，还能根据客户需求定制加工，让客户实现即装即住，很好满足了市场需求。”新乡北新建材有限公司总经理方祥文告诉记者，2024年，新乡北新建材总产值超3亿元，同比增长5%以上。

　　新乡北新建材何以实现逆势增长？“当前，新房建设增速放缓，但存量市场依然还有不少机遇。”方祥文告诉记者，公司在提升产品性能的同时，着力拓展城市更新、医院酒店修缮以及二手房翻新等市场。

　　向智发力，打造产线升级版

　　机器人自主前往焊接工位，灵活转动机械臂，将焊枪精准对准焊接点，在火花四溅中完成一个个焊接任务。正是这款“小萌”焊接机器人，助力主营振动筛产品的威猛股份公司跑出“第二增长曲线”。

　　新的增长点何以到来？原来，振动筛是一种非标定制化产品，配件形状不一、规格不同，制约了生产效率提升。多年前，为压缩周期、提高效率，威猛股份开始尝试对生产线进行改造。然而，投入几十万元购买的工业机器人难以适应实际生产场景。

　　“后来，我们开始自行研制焊接机器人，并于2021年促成‘小萌’问世。”威猛股份总经理王思民告诉记者，“小萌”能实现全场景自动走、液压定位、恒平举升等功能，解决了非标大件焊接的痛点，刚上市就受到不少企业青睐。

　　尝到甜头的威猛股份，进一步推动“小萌”系列机器人迭代更新：专注切割作业的“小萌Q”、专注涂装作业的“小萌T”、专注打磨作业的“小萌D”等，目前还在研发“超高小萌”“蜘蛛人小萌”……2024年全年，“小萌”系列机器人销售额突破8000万元，是2023年的4倍。

　　走进新乡高新区，来到新飞智家科技产业园智能化车间，机械臂有条不紊地进行自动化操作，经过预装、发泡、总装、包装等工序，一台台冰箱接连下线。

　　“近半年来，受益于‘两新’政策，公司产销规模提升了20%以上，今年一季度营业收入保持增长，中高端机型备受消费者青睐。”新飞智家副总经理杨钦河说，新飞智家能及时抓住市场机遇，得益于新产线带来的生产效率提升。据介绍，新飞智家科技产业园项目总投资15.2亿元，规划建设了两条冰箱生产线和两条冷柜生产线，年产能400万台，于去年7月全面投产。

　　作为家电行业老牌企业，新飞智家正焕发新的生机。产线升级前，许多环节都需要人工操作。新产线引进了大量智能化设备、工业机器人，可实现柔性生产，10秒就能下线一台冰箱。

　　豫北转向开展产线智能化改扩建，建成柔性智能装配线；中纺绿纤将已有的产线年产能从9万吨提高到11万吨，增强综合效能；九多肉多投入1.2亿元升级产线进而实现产品精细化包装，做到过程更可控……近年来，新乡市持续推动传统产业常态化开展高端化、智能化、绿色化改造，为产业升级注入澎湃动力。2024年，新乡市实施技术改造项目229个，完成投资65.7亿元。

　　向高攀登，跃上发展新台阶

　　3月26日，随着主梁精准提升至120米高空，卫华集团自主研发的国内首台套3000吨门式起重机在江苏海龙风电基地完成安装，可满足超大型海上风电设备的吊装需求。

　　“我们的起重机可以实现防摇摆精确自动定位，吊装重物时，能将摇摆幅度降低95%以上，精度控制在2毫米内。”在卫华集团科技创新管理中心负责人周荷花看来，成果落地是打开市场的关键一步，“以‘买家秀’形成示范效应，有利于带动订单、扩大市场。”

　　3600吨龙门起重机、超大吨位2500吨门机、1200吨船艇搬运起重机……一个个创新产品，助推卫华集团跑出加速度，2024年，集团营收达289.16亿元，同比增长超五成。

　　距卫华集团数十公里，豫北转向生产车间一派繁忙，自动化机械臂和智能输送系统全速运转，一批电动助力转向系统正在抓紧赶制。

　　转向系统是汽车底盘的重要组成部分，对汽车行驶安全至关重要。“传统燃油车转向系统的动力主要来源于发动机，而新能源车依赖电池提供的电力来驱动电动机运转。”豫北转向研发部副总经理钟立杰告诉记者，近几年，企业紧跟汽车行业电动化、智能化的发展趋势，加快攻关新技术、开发新产品。

　　“电子元器件有失效概率，我们要通过精密的设计，保证失效时有冗余系统能及时接管。”钟立杰表示，满足辅助驾驶要求的新产品已试装并得到客户认可，投放市场后有望成为新的业务增长点。目前，豫北转向每年生产销售各类转向器500余万台，产品覆盖轿车、越野车、SUV等全系列车型，市场占有率超20%。

　　“近年来，新乡传统产业企业向新而行、向智发力、向高攀登，在抢抓机遇中加快发展，有力应对市场压力。”新乡市委书记李卫东表示，接下来，新乡将在建设现代化产业体系上精准发力，强化要素保障，打造一流营商环境，为传统产业转型升级营造更加优良的产业生态。

　　《 人民日报 》（ 2025年06月04日 19 版）

(责编：杨光宇、胡永秋)
关注公众号：人民网财经关注公众号：人民网财经

分享让更多人看到

推荐阅读
五部门：组织开展2025年新能源汽车下乡活动
　　人民网北京6月3日电 （方经纶）据工业和信息化部官网消息，为加快补齐乡村地区新能源汽车消费使用短板，构建绿色低碳、智能安全的乡村居民出行体系，工业和信息化部、国家发展改革委、农业农村部、商务部、国家能源局等五部门日前发布通知，组织开展2025年新能源汽车下乡活动。 通知提出，选取一批新能源汽车推广比例不高、市场潜力较大的典型县域城市，举行若干场专场活动；以此为中心辐射周边乡镇，结合地区特点开展若干场特色活动。…
从代步到智能 “全民骑行”驱动自行车产业升级
　　人民网北京6月3日电 （记者乔雪峰）从城市绿道到318川藏线，从铁人三项赛场到跨境骑行路线，从自有自行车到共享单车，在这个被加速度定义的时代，越来越多人选择用两个轮子重新丈量生活的维度，自行车已从代步工具升级为生活方式与社交手段。 骑行热潮背后，是人们对于自由的向往和对健康生活的追求，也是对自我认知和自我突破的渴望。…
客户端下载

热门排行

微信扫一扫 提供新闻线索微信扫一扫
提供新闻线索

人民日报社概况| 关于人民网| 报社招聘| 招聘英才| 广告服务| 合作加盟| 版权服务| 数据服务| 网站声明| 网站律师| 信息保护| 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  京ICP备12004265号-13

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2023]4961-141号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2025 by www.people.com.cn. all rights reserved

推荐阅读
打开客户端体验更多服务 打开
返回顶部