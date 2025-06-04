向新而行、向智发力、向高攀登

本报记者 刘志强 方 敏 王云杉

心连心集团蓝色科技车用尿素生产线。

王恩豪摄

新乡化纤氨纶智能生产线及自动落丝设备。

郑逢善摄

威猛股份研发的焊接机器人“小萌”。

赵 云摄

习近平总书记强调：“制造业是国民经济的重要支柱，推进中国式现代化必须保持制造业合理比重。”

当前，国际经贸形势纷繁复杂，实体经济运行状况如何？各地如何因地制宜发展新质生产力，迎难而上实现更大发展？带着这些问题，日前记者走进北京、江苏、河南、广东等地进行深入调研。本版今起推出“走进产业地标·发展一线探变化”系列调研报道，深入剖析各地推动制造业转型升级、加快发展的好经验好做法。

——编 者

地处中原腹地的河南新乡市，一批传统产业企业正焕发出新活力。

河南矿山公司，深入应用人工智能技术，给起重机装上“智能大脑”，实时感知起重机运行状态，让故障无处遁形；新科防护，专注于阻燃防护面料技术研发，产品远销全球40多个国家和地区；银金达新材料，建立循环经济产业园，助力聚酯材料绿色循环再利用……

今年一季度，新乡市规模以上工业增加值同比增长8.6%，工业投资增长28.2%，制造业增加值同比增长9.1%……当前，面对国内经济运行承压的复杂环境，新乡传统产业企业如何顶压前行、转型升级？记者进行了采访。

向新而行，打开市场新空间

“树根”是煤，煤作为基础原料转化生成合成气，合成气顺着“枝干”衍生出各类产品；利用合成气可产生尿素，尿素可被加工成车用尿素，用于净化汽车尾气；尿素还可以加工成基础化工原料，用于生产新型高档家具、汽车内饰……走进心连心集团展厅，一棵煤化工“产品树”吸引了记者注意。

“我们产品都在煤化工产业链上，彼此之间紧密连接、相互交叉，并持续向下游医药中间体、高分子新材料、环保领域化学品、高附加值精细化工品延伸。”心连心集团总经理张庆金说，丰富的产品谱系让公司能根据需求调节产品结构，保持合理的盈利水平。尽管行业下行压力较大，公司依然韧性十足，2024年，心连心集团利润同比增长23%。

心连心集团做足了煤化工文章，新乡化纤股份有限公司则将菌草“吃干榨净”。

3月下旬，新乡化纤年产5000吨菌草生物质纤维项目投产。“这条产线以菌草为原料，采用先进的分离技术。先将菌草中的纤维素提纯生产为再生纤维素纤维原料、半纤维素，再转化为基础化工原料。”新乡化纤副总经理张家启说。

菌草，纤维素含量高，在制浆方面，能够代替木材。张家启指着一捆捆打包整齐的菌草纤维试车产品告诉记者，目前，公司已掌握从菌草到纤维的全套工艺技术，拥有菌草制浆和纺丝等6项国家发明专利，技术国际领先。未来，计划建成年产100万吨的菌草新材料生产基地，为国内再生纤维素纤维行业提供优质绿色原料。

向新而行，有对资源的新利用，也有对市场新需求的响应。

“现在的新型石膏板产品既节能环保，还能根据客户需求定制加工，让客户实现即装即住，很好满足了市场需求。”新乡北新建材有限公司总经理方祥文告诉记者，2024年，新乡北新建材总产值超3亿元，同比增长5%以上。

新乡北新建材何以实现逆势增长？“当前，新房建设增速放缓，但存量市场依然还有不少机遇。”方祥文告诉记者，公司在提升产品性能的同时，着力拓展城市更新、医院酒店修缮以及二手房翻新等市场。

向智发力，打造产线升级版

机器人自主前往焊接工位，灵活转动机械臂，将焊枪精准对准焊接点，在火花四溅中完成一个个焊接任务。正是这款“小萌”焊接机器人，助力主营振动筛产品的威猛股份公司跑出“第二增长曲线”。

新的增长点何以到来？原来，振动筛是一种非标定制化产品，配件形状不一、规格不同，制约了生产效率提升。多年前，为压缩周期、提高效率，威猛股份开始尝试对生产线进行改造。然而，投入几十万元购买的工业机器人难以适应实际生产场景。

“后来，我们开始自行研制焊接机器人，并于2021年促成‘小萌’问世。”威猛股份总经理王思民告诉记者，“小萌”能实现全场景自动走、液压定位、恒平举升等功能，解决了非标大件焊接的痛点，刚上市就受到不少企业青睐。

尝到甜头的威猛股份，进一步推动“小萌”系列机器人迭代更新：专注切割作业的“小萌Q”、专注涂装作业的“小萌T”、专注打磨作业的“小萌D”等，目前还在研发“超高小萌”“蜘蛛人小萌”……2024年全年，“小萌”系列机器人销售额突破8000万元，是2023年的4倍。

走进新乡高新区，来到新飞智家科技产业园智能化车间，机械臂有条不紊地进行自动化操作，经过预装、发泡、总装、包装等工序，一台台冰箱接连下线。

“近半年来，受益于‘两新’政策，公司产销规模提升了20%以上，今年一季度营业收入保持增长，中高端机型备受消费者青睐。”新飞智家副总经理杨钦河说，新飞智家能及时抓住市场机遇，得益于新产线带来的生产效率提升。据介绍，新飞智家科技产业园项目总投资15.2亿元，规划建设了两条冰箱生产线和两条冷柜生产线，年产能400万台，于去年7月全面投产。

作为家电行业老牌企业，新飞智家正焕发新的生机。产线升级前，许多环节都需要人工操作。新产线引进了大量智能化设备、工业机器人，可实现柔性生产，10秒就能下线一台冰箱。

豫北转向开展产线智能化改扩建，建成柔性智能装配线；中纺绿纤将已有的产线年产能从9万吨提高到11万吨，增强综合效能；九多肉多投入1.2亿元升级产线进而实现产品精细化包装，做到过程更可控……近年来，新乡市持续推动传统产业常态化开展高端化、智能化、绿色化改造，为产业升级注入澎湃动力。2024年，新乡市实施技术改造项目229个，完成投资65.7亿元。

向高攀登，跃上发展新台阶

3月26日，随着主梁精准提升至120米高空，卫华集团自主研发的国内首台套3000吨门式起重机在江苏海龙风电基地完成安装，可满足超大型海上风电设备的吊装需求。

“我们的起重机可以实现防摇摆精确自动定位，吊装重物时，能将摇摆幅度降低95%以上，精度控制在2毫米内。”在卫华集团科技创新管理中心负责人周荷花看来，成果落地是打开市场的关键一步，“以‘买家秀’形成示范效应，有利于带动订单、扩大市场。”

3600吨龙门起重机、超大吨位2500吨门机、1200吨船艇搬运起重机……一个个创新产品，助推卫华集团跑出加速度，2024年，集团营收达289.16亿元，同比增长超五成。

距卫华集团数十公里，豫北转向生产车间一派繁忙，自动化机械臂和智能输送系统全速运转，一批电动助力转向系统正在抓紧赶制。

转向系统是汽车底盘的重要组成部分，对汽车行驶安全至关重要。“传统燃油车转向系统的动力主要来源于发动机，而新能源车依赖电池提供的电力来驱动电动机运转。”豫北转向研发部副总经理钟立杰告诉记者，近几年，企业紧跟汽车行业电动化、智能化的发展趋势，加快攻关新技术、开发新产品。

“电子元器件有失效概率，我们要通过精密的设计，保证失效时有冗余系统能及时接管。”钟立杰表示，满足辅助驾驶要求的新产品已试装并得到客户认可，投放市场后有望成为新的业务增长点。目前，豫北转向每年生产销售各类转向器500余万台，产品覆盖轿车、越野车、SUV等全系列车型，市场占有率超20%。

“近年来，新乡传统产业企业向新而行、向智发力、向高攀登，在抢抓机遇中加快发展，有力应对市场压力。”新乡市委书记李卫东表示，接下来，新乡将在建设现代化产业体系上精准发力，强化要素保障，打造一流营商环境，为传统产业转型升级营造更加优良的产业生态。

《 人民日报 》（ 2025年06月04日 19 版）

(责编：杨光宇、胡永秋)

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