刘志强

我国传统产业具有基础稳固、体系完备、能力强大等特点，一个欣欣向荣的中国大市场，孕育着广阔增量空间

为居民化解噪声困扰的隔声墙，不必挤占住房层高的吊顶系统，适用于剧院、酒店、会议中心等场景的4小时防火墙……在河南新乡北新建材公司，记者被一个个解决用户痛点的新产品吸引，真是“没有做不到，只有想不到”。

建材，典型的传统产业。近年来，房地产市场深度调整，建筑市场需求增势不及以往，给建材等产业造成一定压力。然而，记者在新乡发现，包括北新建材在内，许多传统产业企业不惧压力、坚韧前行，依靠创新开拓将压力变为动力，打开了新的发展空间。这彰显了一家家企业的精气神，也充分证明：我国传统产业具有基础稳固、体系完备、能力强大等特点，一个欣欣向荣的中国大市场，孕育着广阔增量空间。

增量空间在需求升级。算大账，我国幅员辽阔、人口众多，新型工业化、新型城镇化持续推进，会源源不断带来新的投资、消费需求。单说一项，城市地下管网建设改造，未来5年，我国就需更新改造燃气、排水等各类管道约60万公里，由此带来高达约4万亿元投资需求，从而为钢铁、建材、工程机械等行业创造巨大市场。看方向，居民生活水平持续提升、生活品质要求与日俱增，也将让许多新需求“水涨船高”。过去穿衣，舒适、美观、得体即可。如今呢？区分商务、健身、户外、居家等不同场景，讲求防晒、防寒、防风、速干等诸多功能。不断升级的需求，对传统产业企业提出许多新课题。响应新需求、解决新课题，就能不断撬动新的销售空间、收获新的利润增量。

增量空间在产业升级。今天，中国制造日新月异，技术革命一日千里。许多之前难以实现的设计、功能、方案，都会因得益于此而成为现实。像心连心集团将煤炭资源“吃干榨净”，卫华集团研制出防摇摆精确自动定位起重机等拳头产品，都得益于新技术赋能。与此同时，人工智能、工业互联网等新兴产业加快成长，也让传统产业智能化改造条件更便利、成本更划算。不少企业乘着“两新”政策东风，适时进行设备更新、工艺升级、数字赋能，进一步降本增效。总体看，传统产业、新兴产业、未来产业的耦合联动、融通互促，会让各行业共同受益、携手发展。

传统产业是制造业的基底，传统产业里也有新质生产力。主动开拓、积极作为，更加努力地响应和发掘需求，老树也会“发新芽、长新枝、开新花、结新果”，传统产业就将迎来更大发展。

《 人民日报 》（ 2025年06月04日 19 版）

(责编：杨光宇、胡永秋)

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