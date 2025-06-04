本报长沙6月3日电（记者杨迅）第四届中非经贸博览会将于6月12日至15日在湖南长沙举办。记者从湖南省政府新闻办公室举行的发布会上获悉，截至3日，已有48个非洲国家、9个国际组织、27个国内省区市和4700多家中非企业、商协会、金融机构等超2.8万人报名参加。

本届中非经贸博览会，非洲国家举办活动创历届之最，肯尼亚、津巴布韦、卢旺达、安哥拉、纳米比亚、刚果（金）等6个非洲国家将举办商务交流活动。会期内，拟签约项目199个、金额160.32亿美元，对接项目295个、金额48.73亿美元，发布各类成果36个。

(责编：胡永秋、杨光宇)

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