原标题：“联通好服务”铸就数字新标杆：湖北联通以优质网络服务赋能千行百业发展

5月21日，湖北联通开启为期三天的“联通好服务 用心为客户”客户日活动。通过实地探访武汉联通科技馆营业厅、鄂州花湖国际机场、黄冈联通等地，近距离感受湖北联通在数字化转型和网络建设等领域的领先技术与暖心服务。

领跑万兆时代，构建全场景数字生态

作为下一代光网络演进的核心方向，万兆光网已成为新型信息基础设施的重要组成部分。近年来，湖北联通充分发挥数字资源禀赋，快速启动50G-PON万兆光网规模化部署，聚焦家庭、工业、园区、厂区等多场景打造标杆应用，构建起覆盖生活、生产、治理全领域的万兆光网生态体系，为荆楚大地高质量发展提供优质网络服务。

走进武汉联通科技馆营业厅，在“万兆体验区”直观感受到了未来网络的极致速度。厅内实测数据显示:下载速率可达10047Mbps，上传速率突破9665Mbps，较传统千兆宽带性能提升10倍以上;端到端网络时延稳定控制在1毫秒级，能够支撑工业互联网、自动驾驶等对低时延有严苛要求的应用场景。

应用在生活中，目前湖北联通已在武汉万科高尔夫城市花园建成全省首个万兆示范小区。“用户仅需80秒即可完成80G容量的8K超高清视频下载，8K影视直播全程无卡顿、零花屏；一些自媒体用户尝试AR直播、3D直播时，都能实现近乎零时延的效果”，在武汉联通科技馆营业厅，宽带业务BU黄嘉介绍道。“另外，基于3D光感技术，通过点云成像与AI智能识别精准检测人体姿态，还能为家庭用户提供云看家、云康养等新型服务。”

在产业数字化方面，武汉联通打造了全省首个全光万兆园区——欧派园区项目。依托万兆光网，欧派园区实现了生产、办公、安防多网融合，配合AI周界安防系统，可智能识别非法入侵、火灾隐患等风险，通过可视化大屏与移动端实现园区智慧化管理，显著提升运营效率。

匠心网络服务，赋能千行百业

除万兆网络建设外，湖北联通在对政企定制化网络服务、网络赋能乡村振兴方面同样表现亮眼，以卓越的技术实力和贴心的服务，为用户打造稳定、高品质通信网络。

在助力长飞公司海外网络覆盖及安防项目中，联通政企客户经理联合技术团队在充分理解长飞公司需求的基础上，为长飞量身定制了“网络+安防”一体化解决方案，涵盖设备选型、架构设计、系统部署等全环节，确保能够满足长飞工厂的实际需求。

在鄂州花湖国际机场网络建设中，鄂州联通展现了卓越的工程能力。“我们配备了高素质的网络专家团队，并制定了详尽的应急预案”花湖机场联通项目负责人介绍。通过铺设长达120公里的光缆，实现了转运中心、海关大楼、鄂州花湖机场公安分局等八大核心功能区的专线接入覆盖；还对花湖雷达站、回龙山导航台等关键航空设施，量身定制了多条专线业务，通过双路由网络部署提供稳定高效的通信服务，全面保障机场运营调度、安全监控、物流运输等核心业务的流畅运转，为现代化航空枢纽的数字化升级筑牢网络根基。

在浠水县洗马镇万当铺村，黄冈联通通过“村委投资、村民受益”模式，实现千兆光纤全覆盖，网络速度从百兆提升至千兆，村民通信支出降低50%以上;还依托“村村通 5G”工程，实现了全域98.7%的5G网络覆盖，给当地网红为村里的直播带货黑米、太空米等其他农作物产品搭建了优质平台，成为村民的“增收工具”，更成为乡村振兴的 “数字引擎”。

荆州联通协同荆州市经信局围绕国家数字经济发展战略，大力推进5G网络建设与算力中心打造。完备的数字基础设施，不仅为荆州市数字经济发展筑牢网络与计算根基，更推动当地产业加速向数字化、智能化迈进，成为区域数字转型的“硬核支撑”。

重大场景保障，彰显责任担当

在各类重大活动保障中，湖北联通始终以“零差错、零中断”为服务标准，构建起全方位、立体化的通信保障体系。

在跨年夜、春运等重要时段，武汉联通实施重点区域网络优化，针对汉口火车站候车厅等重点场景，采用300M大带宽技术，让万人同时上网也能流畅进行刷视频、聊微信、查询车次信息等操作，大大提升了旅客的网络体验。

两会期间，武汉联通积极担当，全力以赴确保通信网络安全、稳定与高速运行，圆满完成保障任务，为会议的顺利进行提供了坚实的通信支撑。

樱花汉马比赛中，武汉联通与武汉凡德智能科技有限公司联合成立的“AI 视觉技术联合创新实验室”的创新成果运用到比赛中，实现对赛场及周边区域实时监控与异常预警，保障赛事安全有序。

以技术立身、以服务致胜。湖北联通持续推进“网络+服务”双升级，一方面加快万兆网络在全省的普及应用，另一方面深化“用心为客户”服务理念，通过技术创新不断拓展智慧家庭、数字园区、工业互联网等场景化解决方案，为湖北数字经济高质量发展注入更强动能。

随着数字化转型的深入推进，下一步湖北联通将继续以领先的网络能力和极致的服务品质，持续赋能千行百业，为数字湖北建设贡献联通智慧。

(责编：曹淼、李源)

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