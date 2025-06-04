原标题：智启新程 赋能未来 安诺其算力 AI 产业化应用平台发布暨创新基地落成

2025年5月28日，安诺其集团在上海人工智能高地徐汇滨江芒果广场会议厅，圆满举办算力AI产业化应用平台发布暨创新基地落成仪式。行业领导、人工智能专家、合作单位代表及媒体人士齐聚一堂，“安诺其视界”视频号平台线上同步直播，共同见证这一具有里程碑意义的时刻。

安诺其集团自1999年成立以来，始终秉持“创新驱动产业升级”的发展理念，从染料行业深耕起步，不断创新突破。2010年成功登陆深交所，获得资本助力后，逐步形成“精细化工+算力AI数码+环保新材料”三大业务板块驱动的发展布局，用二十余年时间，从“传统化工制造”不断向“科技型产业集团”迈进。在纺织品染化领域，集团凭借中高端差异化战略，产能规模已跻身国内外行业前列；2017年，集团启动数码印花全产业链布局，涵盖数码原粉及墨水、打印喷头、数码打印机、印花智造基地、IP合作、个性化定制等多个环节。

面对全球数字化浪潮，安诺其积极拥抱变革。2024年3月，集团完成对国内领先的分布式GPU算力与AIGC平台服务商上海亘聪信息科技有限公司的战略收购。亘聪科技核心团队成员来自英伟达、阿里云等优秀企业，其自主研发的“智星云”算力平台和“意间AI”生成式内容平台，拥有自主知识产权。此次收购成为安诺其进军AI产业的关键一步，不仅拓展了集团在智能算法、云端服务等领域的能力，更打通了从AI设计到数码智造的全链路闭环。算力AI赋能成为安诺其数字化发展又一重大战略举措，通过数字技术与产业融合，实现从“单一领域制造商”到“全链条科技生态构建者”的升级。

过去一年，在安诺其集团资本与产业的双重助力下，亘聪科技实现跨越式发展。营收呈倍数级增长，江苏连云港和上海青浦双智算中心相继建成，以华东地区为核心，为国内外客户提供高效稳定的算力支持。在“智星云”平台成立五周年之际，更是完成算力跨区调度、异构融合、集群服务等关键技术升级，目前已服务全球近万家企业与高校客户。

活动现场，复旦大学人工智能专家卢向华教授带来了《生成式AI企业应用现状及建议》的专题演讲，分享了行业洞见与展望。安诺其集团发布的算力AI数码板块创新成果更是备受瞩目，合作签约多家客户企业，其中影响力辐射数亿人群的合作单位代表山东省街舞协会徐化南会长真诚分享了与安诺其合作共赢的故事。

自2024年下半年起，集团旗下尚乎彩链数据公司以“科技+创意”为驱动，在AI定制、新消费领域展开布局。上线的生成式AI智能设计数码产业项目，打造了一站式AI定制与柔性生产平台——尚乎Ai智造；针对宠物消费新场景，推出宠物垂类领域AI定制生态平台——毛球次元；同时，加大人工智能研发力度，推出AIMaaS平台——CatiMind，以服务化形式向企业提供AI能力，推动行业深度应用与创新，构建开放合作生态。

智启新程，赋能未来。正如安诺其集团董事长纪立军在致辞中所言，在数字经济与实体经济深度融合的当下，安诺其将科技视为温暖的产业赋能，将创新定义为开放的生态共建。此次算力AI产业化应用平台的发布与创新基地的落成，标志着安诺其在数字化发展道路上迈出重要一步。未来，安诺其集团将携手各界伙伴，共同推动“算力AI产业化”蓝图落地，为千行百业发展注入新动能。

(责编：曹淼、李源)

关注公众号：人民网财经 关注公众号：人民网财经