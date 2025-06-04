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铁路端午假期累计发送旅客7875.2万人次 创历史同期新高

2025年06月04日11:25 | 来源：人民网
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人民网北京6月4日电 （记者王连香）记者从中国国家铁路集团有限公司（下称国铁集团）获悉，5月30日至6月3日铁路端午假期运输期间，全国铁路累计发送旅客7875.2万人次、同比增长3.5%，创历史同期新高，全国铁路运输安全平稳有序。

国铁集团客运部负责人介绍，今年端午假期与“六一”儿童节叠加，旅客探亲、旅游等客流增长明显。铁路部门统筹用好线路、车站和装备资源，科学精准投放运力，落实便民利民惠民服务举措，开展丰富多彩的站车文化活动，有效保障了旅客平安便捷温馨出行。

一是旅客发送量创历史同期新高。动态分析旅客出行规律，及时在热门方向、区间增加运力投放，日均开行旅客列车12142列、同比增长9.9%，精心开好旅游列车、公益性“慢火车”和“乡村振兴”列车，满足多样化出行需求。

二是旅客出行体验持续提升。优化购票、候车、乘降、中转、接驳等各环节流程，加强现场引导，做好老幼病残孕等重点旅客出行服务，持续提升站车餐饮品质，为旅客打造温馨旅途。

三是站车文化生活丰富多彩。在全国1000余个车站和部分列车开展“我的铁路风景：美好旅途 粽享端午”文化互动活动，展示端午传统习俗，丰富旅途文化生活，邀请广大旅客朋友参与包粽子、编五彩绳、趣味问答等互动活动，使中华优秀传统文化成为流动的风景，让旅客在假日感受别样的文化体验。

(责编：王连香、吕骞)
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