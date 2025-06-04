原标题：国家电网有限公司发布服务新能源发展报告

6月3日，国家电网有限公司发布《服务新能源发展报告2025》（以下简称《报告》）。《报告》详细介绍了2024年国家电网经营区域内新能源（主要指风电、太阳能发电，下同）发展情况，系统阐释了国家电网公司服务新能源发展的履责意愿，从电源并网、电网建设、调度运行、市场交易、技术创新5个方面全面梳理了国家电网公司服务新能源发展的重点举措和创新实践，分析新能源发展形势，并发布服务新能源发展的国网行动和倡议。

2024年是实现“十四五”规划目标的关键一年。国家电网有限公司深入贯彻党的二十大和二十届二中、三中全会精神，认真落实党中央、国务院决策部署，统筹发展和安全、保供和转型，加快构建新型电力系统，全力服务新能源高质量发展，为推进中国式现代化提供坚强能源电力保障。

做好源网协同。加强专业协同和上下联动，密切跟踪新能源规划建设情况，定期召开“沙戈荒”大基地建设专题工作会议，制定服务分布式新能源常态化工作机制。加强电源全过程统计，优化接网服务流程，落实“绿色通道”机制，优先安排资金和建设力量，加快新能源配套送出工程建设，实现新能源“能并尽并”。

加快电网建设。高质量建成投运武汉—黄石—南昌、张北—胜利、川渝特高压交流等输电通道，跨区跨省输电能力超过3.4亿千瓦，资源配置能力进一步提升。加快构建安全高效、清洁低碳、柔性灵活、智慧融合的新型配电系统，适应大规模高比例分布式光伏并网和消纳。加强系统调节性电源建设，截至2024年底，公司在运在建抽水蓄能规模9404万千瓦，其中在运规模4056万千瓦。积极服务煤电灵活性改造和新型储能发展，新型储能并网规模达到5876万千瓦。

加强统一调度。充分发挥大电网优势，科学安排火电机组运行方式，充分挖掘火电深度调峰潜力，深化省间互济和备用共享，进一步拓展新能源消纳空间，促进新能源“多发满发”。全方位开展技术攻关，强化极端天气下新能源功率预测能力，提升主动支撑能力，为新能源高比例消纳和电网安全运行提供坚实保障。

扩大市场规模。积极推动全国统一电力市场建设，推动构建适应高比例新能源消纳的电力市场机制。扩大绿电绿证交易规模，创新“沙戈荒”大基地等大型能源基地交易模式，全年新能源市场化交易电量7699亿千瓦时，新能源市场化电量占比首超50%，成交绿电交易电量1348亿千瓦时，完成绿证交易1.76亿张。

加强技术创新。持续加大新能源领域科技研发投入，持续开展新型电力系统关键技术攻关，组织开展173项科技项目研究，提升电网对新能源的接纳、配置、调控能力。进一步推动完善新能源标准体系，主导制定国际标准9项，国家标准55项。构建建设评价体系，发布20项新型电力系统示范标杆成果，加强示范建设引领，联合国家能源集团，共同打造南疆新型电力系统示范区。

在各方的共同努力下，2024年我国新能源新增装机容量3.6亿千瓦；累计装机容量达到14.1亿千瓦，提前6年实现我国在气候雄心峰会上的承诺目标。国家电网经营区新能源装机规模再上新台阶，全年新增2.7亿千瓦、同比增加16.2%，累计装机容量达11.4亿千瓦，占发电总装机的43.3%，超过煤电成为装机第一大电源。电力电量屡创新高，新能源最大出力达到4.3亿千瓦，最高发电出力占比超过50%，年发电量1.5万亿千瓦时，占总发电量的19.3%。

今年1-4月，国家电网公司扎实做好配套送出工程建设和并网服务，经营区新增新能源9760万千瓦、同比增长72.4%，累计12.3亿千瓦，占电源总装机的比例达到45.1%。发电量6010亿千瓦时，占总发电量的比例突破20%，达到24.2%。

2025年是“十四五”规划收官之年，也是“十五五”规划的谋篇布局之年。国家电网有限公司将认真落实中央经济工作会议和全国能源工作会议部署，全面贯彻新发展理念，深化改革创新，勇于担当作为，高质量完成“十四五”规划目标任务，为实现“十五五”良好开局打牢基础，奋力谱写新能源高质量发展新篇章。

(责编：董童、李源)

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