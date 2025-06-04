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缙云洋潭头片区城市设计竞赛向国内外征集山水公园城市建设方案

2025年06月04日15:27 | 来源：新华网
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原标题：缙云洋潭头片区城市设计竞赛启动，向国内外征集山水公园城市建设方案

近日，由浙江省丽水市缙云县人民政府主办的“缙云县洋潭头片区城市设计竞赛”启动，向国内外规划、建筑设计、咨询及运营机构广泛征集设计方案，旨在以高水平城市设计赋能城市建设，将洋潭头片区打造成为缙云山水公园城市名片、浙江山水公园城市典范、中国山水公园城市建设样板。

多年来，丽水市践行“绿水青山就是金山银山”的理念，持续推进美丽浙江建设。缙云县作为丽水市的“北大门”，拥有“八山一水一分田”的生态格局，是典型的生态山城。当前，缙云县已启动新一轮城市规划编制，将“山水公园城市”作为提升城市品质、焕发城市活力的重要发力点，推动生态资源优势转化为城市发展动能。

洋潭头片区作为缙云县中心城区的重要片区，拥有良好的自然生态基础和人文历史积淀。片区内好溪穿越后陈山、紫薇山，形成山水环抱的滨水空间，缙云地标性建筑“缙云阁”亦坐落于片区核心。该区域不仅串联起老城区的历史文化与新城区的现代活力，更承担着连接城市功能板块、统筹空间协调发展的关键作用。

本次设计竞赛以洋潭头片区为核心设计范围，面向具备相关设计经验的国内外机构开放报名，接受独立法人企业或机构，以及联合体形式参赛。缙云县人民政府有关负责人表示，希望通过本次竞赛，挖掘片区自然禀赋与人文资源，构建山水、人文、城市和谐共生的空间格局，打造具有全国示范意义的“山水公园城市”新标杆。

(责编：董童、李源)
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