人民网北京6月4日电 （记者杜燕飞）国家发展改革委3日发布通知，根据近期国际市场油价变化情况，按照现行成品油价格形成机制，自2025年6月3日24时起，国内汽、柴油价格每吨分别上涨65元和60元。折合升价，全国平均来看，92号汽油、95号汽油、0号柴油每升均上涨0.05元。

至此，国内成品油价格年内第4次上调，多地92号汽油价格仍处于“6元”时代。据测算，以油箱容量50升的家用轿车为例，加满一箱92号汽油将多花2.5元左右。截至目前，国内油价今年已经历11轮调整，其中4次上调、2次搁浅、5次下调。

国家发展改革委价格监测中心监测显示，本轮成品油调价周期内（5月19日至6月2日），国际油价区间震荡，均价高于上轮调价周期。一方面，供应过剩的担忧等是原油价格下跌的主要因素，另一方面，地缘政治风险、季节性因素支撑原油价格上涨。同时，成品油消费需求季节性回暖，一定程度上支撑国际油价上涨。

国家发展改革委价格监测中心认为，下一阶段，国际油价将继续震荡运行，考虑到美国关税政策频繁调整及地缘政治局势动荡影响，短期内油价波动幅度可能增大。

下一次调价窗口将于6月17日24时开启。金联创成品油分析师马建彩认为，受国际油价上涨影响，进入新一轮成品油调价周期后，原油变化率将小幅正向开端。近期国际市场消息面指引偏向利好，新一轮成品油价格上调概率较大。

“以当前的国际原油价格水平计算，下一轮成品油调价开局将呈现小幅上调的趋势。”隆众资讯成品油分析师李彦表示，展望后市，虽然“欧佩克+”将在6月至7月维持较大增产力度，但美国传统燃油消费旺季已经到来，地缘政治存在不确定性，国际油价整体仍存利好支撑。整体来看，预计下一轮成品油调价上调的概率较大。

各地92号汽油最高零售价格

海南海口：92号汽油8.08元/升

西藏拉萨：92号汽油7.85元/升

云南昆明：92号汽油7.11元/升

贵州贵阳：92号汽油7.09元/升

四川成都：92号汽油7.07元/升

辽宁沈阳：92号汽油7.06元/升

重庆：92号汽油7.04元/升

广西南宁：92号汽油7.03元/升

广东广州：92号汽油6.99元/升

湖北武汉：92号汽油6.97元/升

河南郑州：92号汽油6.97元/升

北京：92号汽油6.97元/升

甘肃兰州：92号汽油6.96元/升

河北石家庄：92号汽油6.96元/升

天津：92号汽油6.96元/升

江苏南京：92号汽油6.94元/升

浙江杭州：92号汽油6.94元/升

安徽合肥：92号汽油6.93元/升

福建福州：92号汽油6.93元/升

黑龙江哈尔滨：92号汽油6.93元/升

吉林长春：92号汽油6.93元/升

江西南昌：92号汽油6.93元/升

山东济南：92号汽油6.93元/升

上海：92号汽油6.93元/升

青海西宁：92号汽油6.92元/升

湖南长沙：92号汽油6.92元/升

山西太原：92号汽油6.92元/升

内蒙古呼和浩特：92号汽油6.9元/升

宁夏银川：92号汽油6.87元/升

陕西西安：92号汽油6.86元/升

新疆乌鲁木齐：92号汽油6.76元/升

备注：数据来源于各省（市、自治区）发展改革委网站

(责编：方经纶、吕骞)

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