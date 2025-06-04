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两部门：开展高性能生物反应器创新任务揭榜挂帅工作

2025年06月04日16:25 | 来源：人民网
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人民网北京6月4日电 （方经纶）为强化生物反应器核心组件、关键部件和操作系统等“串珠成链”集成创新，增强生物制造关键装备供给保障能力，工业和信息化部、中国科学院近日联合开展高性能生物反应器创新任务揭榜挂帅工作。

本次工作聚焦反应器系统、关键部件与耗材、工业操作系统3类9项揭榜任务，旨在遴选培育一批掌握关键核心技术、具备较强创新能力的优势单位，突破一批标志性技术装备，培育典型应用场景，加速新技术新产品落地应用，提升高性能生物反应器“技术研发—供需匹配—生产制造—规模应用”一体化发展能力。

据了解，本次工作的申请单位须为在中华人民共和国境内注册、具有独立法人资格的企事业单位。鼓励多家单位以产学研用相结合方式组成联合体共同申请，支持中国科学院院属研究单位与企业、高校等组成申请联合体。申请关键部件和耗材、工业操作系统类揭榜任务的联合体至少有1家部件或系统用户企业；申请反应器系统类揭榜任务的联合体中至少有1家反应器用户企业。

申请单位或联合体应具有高性能生物反应器创新工作基础和攻关能力，各项管理运行制度健全，近3年无重大安全和环境污染事故；已完成产业化前期验证，具有基本定型产品且拥有知识产权；揭榜后能够在各子任务榜单指定的期限内完成相关任务且达到预期目标。

(责编：方经纶、吕骞)
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