原标题：细节引领筑精品 匠心打造新标杆 | 中国二十二冶举行2025年度市政工程质量观摩会暨经验交流会

5月30日，中国二十二冶举行2025年度市政工程质量观摩会暨经验交流会。此次观摩以路桥公司唐山市路北区西部经济开发区基础设施及配套设施建设项目（二期）总承包项目为载体，旨在充分发挥标杆项目的示范引领作用，找差距、补短板、促交流、拓思路，全面落实质量管控主体责任，推动市政工程先进的项目管理经验得以推广和应用，提升市政工程建设管理水平与品质。

此次观摩会采取“现场观摩+会议交流”的形式举行，与会人员深入路北市政工程施工现场，实地查看智能设备、工艺样板、标准化做法及精细化管理成果。会议交流环节组织集中研讨，市政项目相关负责人分享先进经验做法，与会各方围绕市政工程质量管理、技术创新、工艺工法及难点问题展开深入交流与智慧碰撞。

路北市政（二期）项目在施工过程中，以“三个坚持、两个确保、一个强化”的质量管理体系筑牢防线，强化质量内建机制，推动体系持续升级。严格落实样板引路等管理制度，将技术标准转化为实物参照，不仅提前验证工艺可行性，更通过标准化复制，让质量管控贯穿施工全程。

观摩阶段，在讲解员的带领下，观摩团先后参观了四个观摩区域。在钢筋智能生产加工厂观摩区，展示了钢筋智能生产设备的精密自动化技术；项目创新搭建的“即时检测平台”和检测设备，构建的“实时检测-快速反馈”全流程高效体系，能实现质量与进度的双重保障。在国防道（铁西路-规划三路）观摩区，讲解员详细讲解了海绵城市道路工艺的细节做法。从透水铺装材料的科学选择，到雨水收集系统的精巧设计，每一处技术要点都得到生动阐释，形象展示了海绵城市“会呼吸”的建设理念。

在规划三路（唐韩路-唐通路）观摩区，集中呈现了BIM技术与多项工程建设新技术的创新应用成果。 项目深度整合BIM技术模型，对基坑支护工程中的支护桩、钢格构柱、围檩及支撑体系进行优化设计，实现了空间结构的精准定位与智能排布，显著提升了施工安全性和作业效率。同时，在U型槽、雨水提升泵站及电缆隧道等关键部位施工中，创新应用了定型变截面钢模板、榫卯式定型圆形木模板以及无接头中埋式钢边橡胶止水带等工艺技术。这些举措从工程细节入手，全方位强化了质量管控效能，为市政工程建设的技术创新与品质提升树立了生动范例。在规划三路（长虹西道-兴源道）观摩区，集中展示了先进路面施工设备，福格勒摊铺机以毫米级精度打造镜面沥青层；宝马格压路机凭借蟹行等功能保障平整度；多功能滑移装载机高效处理复杂作业。全方位展示了市政机械化施工的高水准，为高质量发展提供实践范例。

过程中百余名观摩人员认真聆听，时而驻足仔细观摩工程实体，时而互相交流探讨施工经验，对项目细部质量管控和标准化做法给予充分肯定。大家纷纷表示不虚此行，要积极汲取优秀的施工管理经验，把“干就干好、做就做精”的理念深植于每一个施工环节，以更高的标准、更实的举措，打造精品工程，为推动集团市政工程质量提升注入强劲动力。

中国二十二冶科技质量部相关人员，部分二级单位（副）总工程师，市政类项目的项目经理、总工程师、技术质量管理人员等140余人参加此次观摩交流活动。

(责编：曹淼、李源)

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